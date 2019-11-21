«Слуги народу» — це тупий клас в школі

Ми вже забули про писе Яременко, тому що у нас з’явилася піся заступник міністра інфраструктури.

Ми вже забули прокурорський зашквар Медяника, тому що у нас з’явився металлоломно-ментівське зашквар Юзика. Одкровення Тищенко змінюються на острівець-особнячок Ткаченко, потім спливає вагітна плакса, яку об’їжджає мама Дубинського. Адже вона любить швидкість. А істеричка Потураєв вже не здається таким же дебілом, як Милованов, тому що по мережі бігає оперативка на чергового ноунейма з «слуги», який відмотав строк за зґвалтування малолітньої…

Хто працював в школі знає, а хто не працював, теж знає, бо коли там вчився – є такий вислів «тупий клас». Ось тупий і все. Хоча там теж є парочка відмінників, якісь хорошисти, свої задроти і хулігани на останніх партах. Все як у всіх, а вони все одно тупі. Растащи цю школоту по інших класах – каші не зіпсує. Розумніші/дурніші інших не зроблять. А ось усе разом – набір дебилоидов.

Про це розповів у Фейсбуці публіцист і письменник Ігор Лесев.

Ну ви вже зрозуміли. Сьогодні у нас знову в обоймі «Слуга народу». Я от кожен раз як про них пишу, відчуваю частину своєї провини. Сам адже за цих бовдурів голосував, сам же – безкоштовно – агітував. Виступав щирим корисним ідіотом.

Пам’ятаю всі свої слова. Нещодавно ж було, а пам’ять не як у рибки гуппі. «Дохлий кіт краще Порошенко». І в цілому, я і зараз розписуюся під цими словами. Дохлий кіт таки краще Порошенко. Але от біда, у нас немає зараз у владі дохлого кота. Ми вибрали знову колективного Порошенко. Менш огидного, але зате більш тупого.

Адже Я пам’ятаю ту дику п’ятирічку. Після чергового арешту/обшуку журналіста, я дзвонив мамі і розповідав, що їй робити, якщо мене раптом упакують. Після вибуху Шеремета, я став заглядати під днище автомобіля. І кожен раз відчував себе трохи ідіотом, ловлячи погляди сусідів по двору. Якщо просто десь під будинком стояли 2-3 хлопця, мене завжди це насторожувало.

Це була атмосфера психозу. Натуральна латиноамериканська країна з 70-х. адже Ви теж це ж переживали, як і я. Мільйони людей саме так і жили ті п’ять років.

Але чого у ТИХ не було в такій кількості, так це хронічного ідіотизму. Ні, Турчинов в середньому раз на 3 тижні оголошував, що Росія (країна-агресор — згідно із Законом України від 20.02.18) готує широкомасштабну напад на країну. По телеку майже кожен день горіла чергова свічка. Я навіть на спір вранці вмикав телевізор і майже завжди вигравав. Але це витрати расової моделі побудови держави. Але щоб дебілізм пер як понос після молока і оселедця – ось такого я не пам’ятаю.

Бувало таке, що тему для передачі треба шукати. Розслідування – це справа удачі і інформаторів. Це час і ресурси. Скандали на те вони і скандали, що не регулярні і спонтанні. Ні них не можна розраховувати, коли до вечора треба написати сценарій, а з ранку ніхера особливо не сталося, включаючи чергову відстрочку вторгнення Путіна.

І для цього у мене були три коронні персонажа. Кличко, Омелян і Рева. Кличко – майстер кривого слова. Омелян – расист і тупиця, завжди перебуває не на своєму місці. А Реву ненавиділи всі безоплатно. Але знову ж таки, теми стояли навколо їхніх слів. «Гиперлуп», «багато жрете», «міст втомився». Це слова, а не дії. Тут же є різниця.

А що «слуги»? Ми вже забули про писе Яременко, тому що у нас з’явилася піся заступник міністра інфраструктури. Ми вже забули прокурорський зашквар Медяника, тому що у нас з’явився металлоломно-ментівське зашквар Юзика. Одкровення Тищенко змінюються на острівець-особнячок Ткаченко, потім спливає вагітна плакса, яку об’їжджає мама Дубинського. Адже вона любить швидкість. А істеричка Потураєв вже не здається таким же дебілом, як Милованов, тому що по мережі бігає оперативка на чергового ноунейма з «слуги», який відмотав строк за зґвалтування малолітньої…

Це ж навіть не тупий клас. Це кунсткамера. Учні ПТУ, які прийшли на чергове заняття, а між справою оголосили, що їх училище перейменували в університет, а вони всі тепер числяться на філософському факультеті. Сраное стадо, яке не розуміє, як вести себе в громадському місці.

Ось подивіться на інші фракції без ідеологічного наповнення. Там було тільки два скандали, які можу навскидку згадати. З рогулихой Федыной і хером Ківи. До речі, пересмикування затвора Ківи на тлі піся-листування Яременко виглядає майже морально.

І все. А адже там не святоші. Теж бариги, теж рішали, теж з тараканьими забігами в головах. Але середня температура по палаті у них на рівні пристойності. Там немає яскраво виражених ідіотів, які створюють атмосферу всьому класу. Підкреслюю, це без ідеологічної складової.

Мені здається, що ось просто стань на Київському вокзалі і нахватай поспіль 254 людини і зачисли їх в народні депутати, там не буде СТІЛЬКИ фріків. Так, у кожному селі є свій божевільний. У кожному класі свій дурник. А тут ціла фракція таких.

І знаєте що найбільше дратує? Що їм взагалі пох. Ось взагалі. Немає планки нижче якої їм стає соромно. Феноменальний скликання дегенератів без найменшої відповідальності. Люди, які плутають сечу і росу.

А ще прикро за нас усіх. За те, що ці виродки девальвували таку потрібну і таку правильну ідею обнулення влади і соціальних ліфтів. Адже тепер буде знову відплив назад. Тому до тих перевіреним презервативів, які затрахало нашу країну до цих пройдисвітів.