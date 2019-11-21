Труби належить розслідувати справи проти себе, адже він особисто фабрикував справи проти Майдану

Активіст Майдану Андрій Шевців отримав підозру від нинішнього директора ДБР Романа Труби в «блокування дороги», коли в 2014 році вів переговори з міліціонерами, які заблокували виїзд автобусів з активістами зі Львова.

Про це сьогодні повідомила у Фейсбуці журналістка Ольга Худецкая.

Вона зазначила, що серед справ Майдану є окремий напрямок. Розслідування дій правоохоронців, які займалися незаконними переслідуваннями майданівців, фабрикували справи на них, тощо.

«Труба теж брав участь.

Наприклад, коли міліція заблокувала виїзд зі Львова автобусів з протестувальниками в лютому 2014, на місце з’їхалися багато місцевих майданівців. Серед них був Андрій Шевців, він вів переговори з міліціонерами, щоб ті відпустили автобуси і припинили незаконні дії.

Незабаром Шевців отримав підозру від Романа Труби — за нібито блокування дороги.

Труба також підтримував цю підозру в суді при розгляді заходи«, — написала журналістка.

За її словами, також Труба подавав в суд на місцеві ради свого району, намагаючись скасувати прийняті ними рішення підтримку Евромайдана.

Журналістка запропонувала переглянути 8-хвилинне відео про це

Не так давно ваш покірний слуга вже згадував, що Труба не викликав ніякого довіри відразу при його призначенні на посаду головою ДБР. І за час роботи під його керівництвом ДБР показало практично нуль результатів (щодо топ-корупціонерів).

Нагадаю, 17 листопада 2017 року в блозі «Української правди» колишній депутат Верховної Ради Єгор Фірсов написав, що «призначений главою Труба і першим заступником Варченко показали одні з найгірших результатів на проміжному відборі і, по ідеї, не повинні бути допущені до конкурсу».

24 листопада стало відомо, що Труба в своєї колишньої діяльності в ГПУ, м’яко кажучи, не відзначався успіхами. Та ще й виявилося фото, на якому сидить цей Труба, а позаду нього на столі розташовані портрети Януковича і Пшонки…

А на наступний день сайт «Наші гроші» розповів, що мати глави ДБР Труби виявилася дуже багатою дамою — власницею двох будинків, квартири, землі і т. д. Хоча ніколи не займалася бізнесом.