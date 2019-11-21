Крупчак «зачистив» «Бліц-Інформ»

Активи визнаного банкрутом ПРАТ «Бліц-Інформ» пішли з молотка всього лише за 50 млн грн на користь київського «паперового короля» Володимира Крупчака. Для державного Укрексімбанку це банкрутство ознаменується списанням майже 1,7 млрд грн

Багатостраждальний київський поліграфічний холдинг ПРАТ «Бліц-Інформ», визнаний банкрутом влітку цього року, офіційно «наказав довго жити». Як з’ясував «ОЛІГАРХ», 18 листопада пройшов аукціон з продажу цілісного майнового комплексу підприємства-банкрута, який завершився перемогою одного з його кредиторів. Все майно боржника з нерухомістю (близько 70 тис. кв. м біля м. «Лісова»), обладнанням, автомобілями та дебіторською заборгованістю набуло одним лотом ТОВ «Палп Мілл Принт» за 49,6 млн грн.

Багато це чи мало? Питання видається риторичним, враховуючи, що на останньому аукціоні стартова ціна складала без малого 496 млн гривень. А на першому аукціоні 23 жовтня (тоді він не відбувся через відсутність заявок покупців), активи ПРАТ «Бліц-Інформ» виставляли на торги за фантастичну суму в 4,12 млрд грн. Таким чином, дисконт для покупця склав майже 99%.

Багатомільярдна оцінка в цій справі з’явилася непроста. Саме в 4,1 млрд грн госпсуд Києва в травні цього року в рамках банкрутства ПРАТ «Бліц-Інформ» оцінив його загальну кредиторську заборгованість. Найбільшим кредитором став державний Укрексімбанк, якого «Бліц-Інформ» заборгував понад 1,7 млрд грн, але контролю над комітетом кредиторів боржника він не отримав. Всі вимоги держбанку були забезпечені заставою майна ПРАТ «Бліц-Інформ», і до реєстру вимог кредиторів борги перед Укрексімбанком були включені окремо. Така ж доля спіткала і ще двох великих кредиторів – німецького виробника друкарського обладнання Koenig & Bauer AG і банк IKB Deutsche Industriebank AG, борг «Бліц-Інформу» перед якими склав 563 млн гривень і 301 млн гривень відповідно.

Це зіграло на руку новоспеченому українському кредитору – ТОВ «Перевага-Фінанс», який за короткий час з хорошим дисконтом викупив борги ПРАТ «Бліц-Інформ» перед групою українських банків (у т. ч. Райффайзен банком Аваль та Укрсоцбанк), та заявив до нього вимоги на 1,2 млрд грн. З таким багажем «Перевага-Фінанс» без проблем очолила комітет кредиторів та ініціювала визнання «Бліц-Інформу» банкрутом, відкривши дорогу до великої розпродажу активів, що завершився очікуваною перемогою «Палп Мілл Принт».

На фото – Володимир Крупчак

Остання компанія, створена в грудні 2017 р, до останнього часу вважалася фактичним наступником «Бліц-Інформу», тепер же вона отримає цей статус офіційно – але без зобов’язань по боргах ПРАТ. Що, безумовно, більш ніж на руку власнику «Палп Мілл Принт», мультимільйонерові Володимиру Крупчаку, який відомий як власник найбільшого в Україні підприємства по виробництву туалетного паперу та гофротари – Київського картонно-паперового комбінату (Обухів), снабжавшего сировиною компанії «Бліц-Інформу».

Ще в лютому 2018 року стало відомо про зміну власників «Бліц-інформу», близько 75% акцій якого продала вдова колишнього нардепа від СДПУ (о) Сергія Мельничука Наталія Мельничук. Тоді до складу наглядової ради ПРАТ увійшов начальник служби безпеки Київського КПК Валентин Нестеренко, який за паперів став володіти 25,01% акцій «Бліц-інформу».

Пізніше ще приблизно по 25% акцій було оформлено на якусь Світлану Ненаженко з Обухова та Андрія Ребро з Києва (останній відомий як директор заводу гофротари Київського КПК).

Судячи з усього, тоді Крупчак не оформив на себе акції «Бліц-інформу» прямо як раз із-за його величезного боргового навантаження, і вийшов в «світло» лише в самому фіналі в якості покупця активів боржника, яким вони дісталися за символічною ціною.

Тепер же можна очікувати фінальний акорд у вигляді завершення ліквідації «Бліц-інформу», і списання більшої частини його боргів, у тому числі перед Укрексімбанком і німецькими кредиторами.

oligarh.media