Бандугрупування пропихнула свою людину в Госгеокадастр

СБУ викрила одного з керівників Госгеокадастра у Дніпропетровській області та його спільників на незаконному привласненні комунальної землі в 30 млн гривень.

До складу злочинної групи входили один з керівників управління Госгеокадастра в Дніпропетровській області та представники місцевого криміналітету, які мають зв’язки з російськими «колегами», передає 368.media з посиланням на СБУ.

Зловмисники, при проведенні конкурсу на посаду в один із відділів Госгеокадастра «працевлаштували» фіктивного реєстратора. Вони використовували втрачені документи жителя Дніпра. Липовий чиновник отримав електронний ключ доступу до Державного земельного кадастру. Від його імені злочинці здійснювали незаконну державну реєстрацію земельних ділянок з можливістю переведення їх у приватну власність. Протягом дев’яти місяців «держслужбовець» отримував зарплату оформлений на банківський рахунок.

За вказаний період ділки незаконно зареєстрували і отримали кадастрові номери на 14 земельних ділянок в центральній частині Дніпра, загальною площею більше 2,8 га.

Співробітники СБУ припинили діяльність зловмисників. Правоохоронці провели обшуки за місцями роботи ключових фігурантів та вилучили документацію та інші докази проведення операції. На даний момент встановлюються особи інших учасників групи.