«Масові протести, здатні перерости в революцію»: Гопко попередила Зеленського, до чого можуть призвести поступки на зустрічі в нормандському форматі

Ганна Гопко, виступаючи в ефірі телеканалу Прямий, попередила Володимира Зеленського, до чого можуть призвести поступки з його боку вході зустрічі лідерів країн «нормандської четвірки». На думку народної обраниці попереднього скликання, в Україні в такому випадку почнуться масові акції протесту. Більше того — теоретично ці протести цілком можуть перерости у народне повстання, в революцію.

Гопко підкреслила, що такий сценарій є цілком реальним. При цьому вона впевнена, що якщо в Україні дійсно почнуться масові протести, то цього разу Кремль обов’язково скористається такою ситуацією. З іншого боку, ситуація, у порівнянні з 2014 роком, суттєво змінилася. Гопко вважає, що сьогодні Україна готова до відбиття повномасштабного військового вторгнення.

У цьому зв’язку варто відзначити, що раніше Володимир Зеленський заявив, що на українських військових кораблях, які повернула Росія, дійсно не вистачає деякого обладнання. Після того, як буде готова оцінка стану цих судів, Київ буде звертатися до Москви з вимогою повернути все те, що було знято з кораблів.