Бутерброди на обід і парацетамол від усіх хвороб: киянка про життя в Нідерландах

В Україні я займалася творчою роботою: організацією лекцій з історії мистецтва, майстер-класів з живопису. Але майже рік тому моє життя кардинально змінилася — я переїхала в Нідерланди до свого хлопця.

Вид на проживання в Нідерландах я отримала на підставі створення сім’ї. Причому для цього не обов’язково укладати офіційний шлюб, досить проживати разом. Що стосується інших варіантів, то іноземці можуть законно проживати в Нідерландах, навчаючись в місцевому університеті або укласти робочий контракт.

Експрес-інформація по країні

Нідерланди (Королівство Нідерландів) – держава, що складається із західноєвропейської частини і островів Бонейр, Сінт-Естатіус і Саба в Карибському морі.

Прапор



Герб



Столиця – Амстердам

Найбільші міста: Амстердам, Роттердам, Гаага

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 41 526 км2 (132-я в світі)

Населення – 16,9 млн чол. (65-я в світі)

Офіційна мова – нідерландська

Релігія – католицизм (28%), протестантизм (19%)

ІЛР – 0,922 (5-я в світі)

ВВП – $879,3 млрд (17-я в світі)

Валюта – євро

Межує зНімеччиною, Бельгією

Я поки що не працюю, вивчаю голландську мову і культуру, можливості самореалізації, відвідую курси для водіїв і періодично подорожую, щоб краще дізнатися Нідерланди.

Ми з моїм хлопцем живемо на півночі, в місті Еммена, з населенням близько 60 000 чол. За голландським мірками Еммена вважається досить великим містом, але життя тут тече розмірено і спокійно.

Страви та харчові звички

У Нідерландах люди більш консервативні в їжі, ніж українці. Краще харчуватися тим, що вже перевірено і відомо. Гаряча їжа, як правило, один раз на день – увечері. Вранці та вдень їдять бутерброди з сиром, фрукти. Коли я пригощала родину мого хлопця українськими стравами, не всі поспішали спочатку запитували, яка саме начинка в голубцях. Помітила, що тут не люблять страви з багатьма компонентами, коли все намішано в тарілці.

Вдома я зрідка готую борщ, деруни, вареники, частіше — звичні для голландців страви з картоплі, овочі, рибу або м’ясо. Продукти купую у великих мережевих супермаркетах. В місяць витрачаю близько 300-350 євро на продукти для двох. Один-два рази на тиждень ми вечеряємо поза домом – у родичів або в ресторані.

Дитячі дні народження зазвичай святкують днем, з двох-трьох до п’яти – шести вечора, потім гості йдуть додому, т. к. вечеряють все у себе вдома. Молодь віддає перевагу запрошувати гостей ближче до 9 вечора, вже після вечері, щоб випити пива або вина із легкими закусками. На дні народження із закусок можуть бути тільки чіпси, і це вважається абсолютно нормальним.

Вивчення італійської мови та іспити

Зараз активно займаюся вивченням італійської мови, який почала викладати на курсах ще в Києві до переїзду, щоб здати обов’язковий (в моєму випадку) іспит в посольстві. По приїзді в Нідерланди спочатку ходила на безкоштовні уроки з волонтерами в міській бібліотеці. Це хороший спосіб соціалізації, вивчення голландського менталітету. Викладачі на цих уроках — активні пенсіонери, часто колишні вчителі, яким хочеться приносити користь суспільству.

Мова спочатку давався не просто, кілька разів хотілося закинути навчання, коли мене покидала мотивація. Справа в тому, що практично всі голландці чудово розмовляють англійською, порозумітися можна без проблем як із знайомими, так і незнайомими людьми. Але в моєму оточення в основному все – голландці, які говорять між собою, природно, рідною мовою. Не хотілося випадати з загального контексту, і я продовжувала вчитися.

Після переїзду протягом трьох років я повинна здати іспити на знання мови і суспільства, пройти професійну орієнтацію.

Навчання водінню і здача на права

Українські водійські права після переїзду в Нідерланди дійсні протягом 6 місяців, тому я вирішила піти на локальні курси водіння, щоб отримати голландські права. Після досить тривалої підготовки я успішно склала теоретичний іспит на голландською мовою. Мені видали сертифікат, дійсний півтора року. За цей час необхідно скласти практичний іспит по водінню. У середньому весь курс для отримання прав, який триває 2-3 місяці і включає підготовку і самі іспити, коштує близько 2000 євро.

Багато хто тільки з другого чи третього разу здають іспити. Тут це справа не одного дня, як в Україні, корупція відсутня. Отримавши права, ти одразу стаєш на рівних з іншими водіями, спеціальних знаків на авто з обмеженням 70 км/год для новачків не передбачено.

Водії, в основному, дотримуються правил дорожнього руху, штрафи досить високі. Але швидкість все-таки іноді перевищують.

Медичне обслуговування в Нідерландах

У липні мене збила машина, коли я їхала на велосипеді. Так я на практиці познайомилася з роботою поліції, лікарів і страхової компанії.

За кермом авто був 83-річний дідусь, який сам дуже злякався. Оперативно відреагували перехожі. Вони поклали мене на землю, щоб мені не стало погано у разі травми. Через 5 хвилин приїхала швидка допомога, через 10 хвилин — поліцейські. У мене не було важких травм, тому швидка відвезла мене до мого терапевта. Там мене ще раз оглянули, і вже потім родичі забрали мене додому.

Через кілька днів зі мною зв’язалася волонтерська служба, яка безкоштовно допомагає з вирішенням юридичних питань постраждалих в різних ситуаціях. До мене додому приїхав правозахисник, проконсультував, як вирішити справу зі страховою, щоб отримати компенсацію збитків. Розповіли, що можна було б підключити спеціалізованого адвоката, тоді сума компенсації може бути більше. Компенсацію збитків, а також послуги адвоката, оплачує страхова компанія водія, який винен у ДТП.

Через 3-4 тижні я отримала виплату, в суму була включена компенсація за велосипед, травми низької категорії, ліки, втрати непрацездатності. Сума в кожному випадку різна. У мене був зламаний велосипед, і я надала чек з майстерні, де було написано скільки буде коштувати ремонт. Плюс я описала травми: синці на тілі, пошкоджений палець на нозі. Вказала, скільки часу не могла ходити, скільки днів мій хлопець не ходив на роботу, щоб допомогти мені. Всі враховувалося при розрахунку компенсації.

Багато емігранти з колишнього СНД скаржаться на медичну систему Нідерландів. Медична страховка тут обов’язкова і коштує близько 100 євро на місяць без послуг стоматолога. З будь-якими скаргами треба спочатку звертатися до сімейного лікаря. Часто він приймає не в лікарні, а у власному кабінеті в житловому будинку, з усім необхідним для огляду обладнанням.

Жартують, що в 80% випадків лікар радить приймати парацетамол. Це правда. Тільки в рідкісних випадках направляють до профільного фахівця. Можна скористатися послугами приватної клініки, але там дуже дорого.

У лікарні я була тільки в зубного лікаря. Кожні півроку мені роблять огляд по страховці. Лікар бере спеціальний мікроскоп з камерою, і кожен зуб відображається на екрані комп’ютера. Працюють дуже швидко, ставлять пломбу максимум за 10 хвилин. Без страховки пломба може коштувати від 50 до 130 євро. Коронка коштує приблизно 3-5 тисяч євро.

Менталітет голландців

Від голландців я перейняла звичку планувати і все записувати в щоденник. Не на рік, але на кілька місяців вперед. Наприклад, на дні народження ми запрошуємо родичів або друзів за місяць до святкування. Голландці прямолінійні і люблять, щоб була ясність у всьому. Наприклад, на весільному запрошенні чітко розписаний таймінг всіх урочистих заходів. До речі, гості на весілля запрошуються або на цілий день, або тільки на вечірню частину.

Зізнаюся, що поки я тільки звикаю до нової країни і сумую за родичам і друзям в Києві і по самому місту, де я народилася і прожила все життя. Мені не вистачає і моїх творчих колег. Поки я тільки мрію реалізувати себе і знайти своє місце в новому соціумі, знайти хороших друзів, які будуть поруч у будь-якій ситуації.

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