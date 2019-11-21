«Кухарки» Зеленського. Або, купить Хорошковський українську митницю?

В принципі, і куховарка може бути президентом. Якщо мізки є і здатна вчитися. І якщо призначає фахівців.

Але коли куховарка починає розставляти на держпосади своїх подружок-кухарок … Коли з’явилися у владі всі ці аутисти бакановы, шпигуни ермаки, каламутні шефіри, тупі сивохи, арахамии, схожі на мошонки на листопадовому вітрі, юзики, блять — вже стало зрозуміло, що пацієнт тупий. Зараз вони Зеленського благополучно і ховають. А єдина “куховарка” мала хоч якесь відношення до управлінської діяльності — Богдан, миттєво перетворився в “Найближчого” (майже Блаженнішого). Скорочення БАЙ йому, до речі, дуже підходить. Такий степовий тупий бай почав керувати в ручному режимі всім. Природно, теж тупо. Хоча б тому, що це зараз щодня розкривається. Замінити зараз на всіх нових, хоча б щось розуміють:? Мабуть, що вже пізно. Крутий був зліт, але і піке почалося круте.

Але, все циклічно. Зеленський працює Президентом в Офісі Богдана. Як колись Кучма працював Президентом в Адміністрації Табачника. Правда, Табачник быковал недовго. А такі “візири” були скромніші, поки Кучму не підкосила алкоголь і справа Гонгадзе. Тоді з’явився Медведчук. При слабкому Ющенка були слабкі “візири”. Зінченко, Рибачук, хитрий Балога. При Януковичі були вже не візири, а консильєрі, начебто Клюєва або шпигуни всіх розвідок, як Льовочкін. При Порошенко — шахраї начебто Ложкіна і порожні місця зразок Райнина. Але вагова різниця між Президентом і його візиром завжди відчувалася. А зараз у мене відчуття, що Богдан — фігура більш серйозна, має більше реальної влади, ніж Зеленський. І це небезпечно. Тим більше, що Богдан, як і інші «куховарки» Зеленського все масштабніше починає продавати ключові державні посади. Це вам не «юзики».

З кількох джерел ми отримали інформацію про те, що Хорошковський запропонував Богдану хорошу ціну за українську митницю. Баканов вже взяв у нього свою частку за спільні схеми на кордоні. І ось, в пресі з’явилося підтвердження цього слуху. Цитуємо Олександра Яблокова.

“В епоху прямих зливів прослушки прямо з кабінетів влади навіть якось незручно вдаватися до такого старого методу, як використання живого джерела. Природно, анонімного, але, з…ка, поінформованого. На своє виправдання можу сказати лише те, що поки на ринку «Телеграм-каналів» нації не з’явилися записи, зроблені в кабінеті Зеленського.

Не знаю, чому цього не сталося. Особливо враховуючи той бардак, який твориться в офісі глави держави. Якісь дівки з офісу барижат посадами в компанії «Нафтогаз» за цілком прийнятну ціну – $300 000 за крісло заступника голови правління. Літак президента ламається прямо під час відповідального перельоту в Очаків, де екс-шоумен повинен був зустрічати українську морську армаду, боягузливо повернуту Росією.

Тому з часом обов’язково повинен з’явитися «Телеграм-канал», що спеціалізується на зливі з кабінету Зеленського. Поки цього не сталося, доводиться реконструювати подробиці наради в офісі за участю «найближчого кола» на основі розповідей анонімного джерела. Сталося це минулого тижня, ще до скандалу з «слугою народу», виявився педофілом, изнасиловавшим неповнолітню «протиприродним способом» і відсиділи два роки. Але і інших приводів для надзвичайних зборів «найближчого кола» Зеленського було предостатньо. Парламентська фракція «слуг» вийшла з-під контролю. Безперервні скандали, в основному на сексуальному ґрунті, дроблення на дрібні угрупування, які нахабно стали висувати умови Офісу президента по голосуванням за конкретні законопроекти, майже провал приватизації землі, коли з гігантським насилу вдалося нашкребти необхідну підтримку сесійної зали. На порядку денному стояло одне серйозне питання: що робити з цим майже некерованим стадом ідіотів і збоченців? Глава Офісу Андрій Богдан з прямотою відбувся братка запропонував всіх «нагнути». Невелику, суто ліричний відступ: Андрюша, на мій скромний погляд, розминувся зі своїм часом. Йому б у дев’яності роки минулого століття потрапити… Він би органічно вписався саме в таку обстановку. Шкіряна турецька куртка, спортивні штани, в які акуратно заправлена шовкова сорочка, масивна цепура і громіздка «Нокіа» в руці, оздобленій золотим браслетом. Його манера «вирішувати питання» ідеально відповідає цьому романтичному часу. Та й зовнішній вигляд нинішнього глави Офісу ідеально підходить образу класичного братка. Богдан дико виглядає в костюмі.

Але це все лірика. Перейдемо до конкретики. Андрій з активним використанням ненормативної лексики барвисто описав, що треба робити з ах… охамевшими «слугами народу». Він перерахував приблизно п’ять основних поз, в яких слід мати народних депутатів, обраних в Раду «лише завдяки рейтингу Зеленського». Особливий наголос робився на запровадження не тільки твердого предмета в різні природні отвори «слуг», але і імперативного мандата. Причому для всіх: і мажоритарників і списочників. Ну і, природно, повна заборона всіх «Телеграм-каналів», які «підривають авторитет влади». Почався срач з активною участю спікера Разумкова, який скуштував принади влади і почав відчувати себе трохи зменшеною копією Парубія, але без явних дефектів мовлення. Богдана звинуватили в тому, що він сам веде «Телеграм-канали», в яких тролить журналістів жіночої статі, зокрема Соню Кошкіну. Разумков упирав на те, що фракція «слуг» дійшла до такого стану, що просто не проголосує за введення імперативного мандату. У відповідь Богдан назвав Разумкова людиною зі зниженою соціальною відповідальністю, тобто д…ом. Йому партія довірила організувати турборежим в Раді, забезпечити швидке ухвалення урядових і президентських законопроектів, а замість цього спікер перетворив фракцію в бордель: то повій викликають, то на хабарах палятся. Спікер вправно перекинув відповідальність на офіційного главу фракції, тобто на Арахамию. Людина з дивним прізвищем спробував пояснити, що він просто не встигає заткнути всі дірки, оскільки понабирали з вулиці божевільних. Його обірвали, поцікавилися наявністю американського паспорта та сумою хабарів, отриманих від великих ділків грального бізнесу.

Розмова логічно звернув на тему бабок. Самої ліберальної і дієвою моделлю підвищення ефективності роботи як Ради, так і всього державного апарату Кабміну, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету і, природно, Офісу президента є «друга зарплата». Тобто бакси в конвертах. Слово знову взяв Богдан і барвисто описав, що так робилося при всіх президентах. Навіть «жлоб Порошенко» і той доплачував своїм співробітникам і депутатам. Так, перша спроба роздати «слугам» конверти закінчилася не зовсім вдало. По-перше, хтось тупо «відщипнув» собі не по чину, чим викликав невдоволення серед «слуг», по-друге, керівництво фракції виявилося таким тупим, що не зміг правильно організувати процес і деякі подробиці роздачі потрапили в пресу.

Спікер Разумков гаряче підтримав виступ Богдана. За його словами, правильне, своєчасне і чітке розподіл кешу різко підвищить зацікавленість «слуг» у кінцевому продукті – в «розбудові сильної, європейської України». Наївні заперечення Зеленського типу «так у них і так нормальна зарплата» були зустрінуті дружним сміхом присутніх. Володі радили прожити на «зп депутата», описували випадки, коли «слугам» пропонували по «сотці зелені». І це не сто, а сто тисяч. Ось як можна встояти перед такою спокусою? І, головне, хто не візьме? Разумков договорився до того, що за сотку цілком може продати Батьківщину. Андрій Богдан з ним погодився, оскільки давно вважає Діму дешевинкою. Розцінки самого Андрія починаються від п’яти-десяти «лямів».

Дискурс придбав конструктивний характер, оскільки стали підраховувати, скільки треба грошей для «оптимізації роботи всього державного апарату». Не буду переповідати непотрібні подробиці багатогодинної бесіди. Наведу лише підсумкову цифру: 7 (сім) мільйонів доларів в місяць. Ця реальна ціна всієї «зеленої» влади. З потрухами. Під потрохами ми маємо на увазі Генеральну прокуратуру. Природно, виникло запитання: де брати щомісяця сім «лямів» грошей? Всі подивилися на адвоката Коломойського. «А чого ви, б…ть, на мене вытаращились? Беня не дасть», – розвіяв усі сумніви Богдан. І це чиста правда. Ось з якого Ігорю Валерійовичу, що живе на 20 000 фунтів стерлінгів на тиждень за рішенням Лондонського суду, витрачати такі гроші на під…сов з Кабміну і Ради? А він їх вважає саме пі…самі і дебілами. Понабирали «соросят» у всі структури, а Коломойський ще й повинен сплачувати весь цей бенкет? Ні, своїх парламентарів і представників у владі Ігор Валерійович готовий фінансувати. І фінансує. Але підписуватися на авантюру «сім мільйонів зелені на Зе-команду»? Та краще хай Путін починає чергове «масштабне сухопутне вторгнення».

Обговорення наступної кандидатури – олігарха Віктора Пінчука, закінчилося досить швидко. Жадібний, сидить на підсосі у Сороса, і сам краде гроші. Плюс розставив всюди своїх «шісток», які розводять гомосятину і інтриги. Ідея з Рінатом Леонідовичем всім сподобалася. Так, цей може. Але Богдан досить барвисто описав, як в такому випадку надійде Ігор Валерійович і що саме станеться з анусом спікера, президента та інших високих посадових осіб. Розмова зайшла в глухий кут. І тут заграла небесної краси музика, виникло сяйво, і в клубах декоративного диму з’явилася «напомаженная истота». В свій час так Валерія Хорошковського назвала Юлія Володимирівна. Перекладається як «напомаджену істота». Але, погодьтеся, «истота» звучить набагато крутіше. Особливо для тих, хто добре знає Хорошковського. А весь «Квартал» його прекрасно знає. Вони ж були на утриманні у «Інтера» Хорошковського, коли «истота» займала різні високі й дуже хлібні посади – починаючи від глави СБУ і закінчуючи міністром економіки. Тому поява Валерія Івановича в костюмі від кращих кравців Монако нікого не здивувало. «Діти мої, я дам вам сім мільйонів американських доларів кешем», – лагідно сказав Хорошковський і зробив ефектну паузу. «Він, с…ка, може дати набагато більше», – подумав Богдан і нервово поправив те, що зазвичай поправляє Ківа у сесійній залі. «Можу, Андрюша, можу», – подумки відповіла «истота», тримаючи паузу. «А що натомість?», – нарешті раздуплился Зеленський. І це був правильний питання. «Истота» ніколи і нічого не робила просто так. Запитайте у Вікторії Сюмар. Своє проживання в розкішних апартаментах Хорошковського в Монако вона відпрацьовувала тяжкою працею. Не вірте в казки про працюючих соціальних ліфтах. Все не так. Ви навіть уявити собі не можете, через що пройшли не тільки заступники міністра інфраструктури, але і голови комітетів Ради, члени уряду і сам Гончарук. Це справжній сексуальний пекло. BDSM порівняно з BRDO (Better Regulation Office Delivery, організація, яка дала путівку в життя всім «соросятам») – просто монастир якийсь.

Але не будемо відволікатися. Натомість «истота» попросила посаду голови митниці з розширеними повноваженнями. І все. Щомісячний кеш буде поставлятися за відомим Богдану адресою. У присутніх загорілися очі. Пропозиція була слушною, проте не все так просто. Все-таки Хорошковський – «відрижка диктаторського минулого», «прислужник режиму». Все так, але сім мільйонів – це завжди сім мільйонів. На цій високій ноті нарада закінчилася. Чи буде ухвалено рішення? Треба просто моніторити призначення на посаду голови митниці, і ви отримаєте відповідь на багато питань, що хвилюють «слуг народу».

Отже, хто ж купити українську митницю? Хорошковський чи все-таки Калетник? Стежимо за призначеннями.

Ігор Петровських, для “ОРД”