Вони ґвалтували мене вчотирьох і там був син тодішнього мера Бердянська, – жертва изасилования нардепом Іванісовим

Злочин депутата Романа Іванісова підтвердила сама жертва зґвалтування. Вона розповіли жахливі подробиці події, які все життя намагалася забути. Як відомо, жінка поспілкувалася телефоном з ТСН.

Вона розповіла, що їй тоді було 25 років, у неї був маленький дитина – і він досі не знає про ці події. Дівчину, за її словами, силоміць затягли в машину четверо хлопців, де її тягали за волосся, били і гвалтували.

“Я намагаюся про ці речі не згадувати, тому що хорошого мало. Не кожен знає, як людина себе відчуває перед смертю. А я знаю, як чоловік перед смертю відчуває, як це – прощатися з життям, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки”, – сказала вона. “

Це дійсно було насильство. Я йшла з подругою, вони силоміць затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була “синя” – в синцях, це все було”, – розповіла жінка. За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її цькували після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли “зам’яти”.

“В машині було четверо – двом, здається, по 16 років і двом по 19, здається. Їх було четверо, серед них був син мера Бердянська, прізвище я вже не згадаю. Справу вели запорізькі слідчі, саме із Запоріжжя, тому що в Куйбишеві у нас всі хотіли зам’яти. У мене десь є вирізка з газети, де написано приблизно “жертву ґвалтували у мерській Волзі”.

Все в Куйбишеві про це знали, в мене плювали”, – розповіла жінка. “Усі четверо отримали різні терміни, і ні один не відсидів свій термін повністю. Тому, що вони до мене приїжджали по черзі кожен день, дзвонили, тероризували. За це тиск я писала якісь прохання якісь, щоб їх відпустили. Це був такий жах, я так хотіла все забути, що зараз все повністю не згадаю. Мені і роботу довелося змінити через це, і багато інших неприємностей пережила”, – поділилася жертва.

Жінка зізналася, що вже не вірить у справедливість: “Я стільки несправедливості пережила у своєму житті, що просто не вірю”.