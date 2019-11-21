“Зе-педофіла” Іванісова, якого засудили за зґвалтування, помилував Кучма

Депутата від фракції «Слуга Народу» Романа Іванісова, якого судили за зґвалтування неповнолітньої, помилував тодішній президент Леонід Кучма.

Раніше повідомлялося з посиланням на правоохоронців, що Іванісов був затриманий 14 вересня 1995 року Куйбишевським райвідділом міліції Запорізької області за ст. 117 ч. 3 (зґвалтування неповнолітньої), і ст. 118 ч. 2 (зґвалтування неповнолітньої неприродним чином) Кримінального кодексу України, який діяв на той час. 22 вересня його відправили до СІЗО, але через три дні відпустили за рішенням суду.

Однак, 25 жовтня 1995 року міліція затримала його повторно. 21 березня 1996 року Іванісов засудили до 3,6 року позбавлення волі. У мережі опублікували особову картку у язня, з якої стало відомо, що 4 грудня 1996 року, згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми, про помилування позбавлення волі майбутньому президенту замінили на умовний термін з випробувальнням.

Також оприлюднено сам указ президента Леоніда Кучми.