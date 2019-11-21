Україна проводити переговори з Hyundai про купівлю нових пасажирських поїздів

Міністерство інфраструктури України та “Укрзалізниця” провели переговори з представниками компанії Hyundai, під час яких обговорили перспективу купівлі нових пасажирських поїздів. Відповідні переговори відбулися 20 листопада, передає прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що українська сторона зацікавилася подальшою співпрацею з Hyundai, зокрема у сфері оновлення парку пасажирських поїздів.

«Україна вже має досвід співпраці із компанією Hyundai, зокрема, у 2012 році було придбано 10 одиниць міжрегіональних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Corporation», — заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він зазначив, що до 2021 року Україна планує придбати 10 нових пасажирських поїздів міжрегіонального спрямування.

Однак для компаній, які захочуть продати Україні такі поїзди, висунуть вимогу часткової локалізації свого виробництва. Нагадаємо, що поїзди Hyundai купили ще за часів Януковича напередодні проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу. Поїзди здійснюють міжрегіональні перевезення у форматі «Інтерсіті+».