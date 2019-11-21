Як Україна відзначає річницю Майдану: онлайн трансляція

У четвер, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності і Свободи, встановлений на честь початку двох доленосних революцій в новітній українській історії: Помаранчевої революції 2004 року і Революції Гідності 2013 року. На цей день заплановано багато урочистих заходів.

20:13 На Майдані в Києві проходить Віче.

Фото — соцмережі

19:26 Польські дипломати вшанували пам’ять загиблих на Майдані.

19:21 На Алеї Героїв Небесної Сотні проходить поминальний молебень у храмі архистратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ. Люди принесли з собою квіти і лампадки.

17:55 Що люди думають через 6 років після подій на Майдані. Опитування в центрі Києва:

16:27 Зеленський під час заходів, присвячених річниці Евромайдана, заявив про необхідність результатів розслідування злочинів проти учасників Революції Гідності.

«Нам потрібні реальні результати розслідування справ Майдану», – сказав він.

Спілкуючись з членами сімей Героїв Небесної сотні і учасниками Евромайдана, президент підтвердив, що розслідування справ Майдану продовжиться.

12:10 В День Гідності і Свободи українці поклали квіти і запалили свічки в Києві, віддавши данину пам’яті героїв. Як відомо, 18 лютого 2014 року стало початком трагічного етапу Революції Гідності. Протягом трьох днів у центрі столиці загинули більше ста осіб і більше тисячі отримали поранення.





11:50 Політики активно вітають українців з святом в соціальних мережах.

10:50 Зеленський з дружиною вшанували пам’ять Героїв Небесної Сотні. Президентська пара встановила лампадки біля пам’ятного Хреста на місці їх загибелі

У заході також взяли участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, голова СБУ Іван Баканов та інші посадові особи. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання.





09:25 Президент України Володимир Зеленський взяв участь в урочистостях, приурочених до Дня Гідності і Свободи. Він підкреслив, що всі винні у розстрілах на Майдані обов’язково мають бути покарані.

«На жаль, у цій боротьбі ми заплатили найвищу можливу ціну — це людські життя. У місці, де ми зараз знаходимося, незабаром неодмінно з’явиться музей Революції Гідності. Це дуже важливо, однак, будемо відверті, для вшанування пам’яті кожного загиблого музею дійсно недостатньо», — сказав він.

Також Зеленський з дружиною Оленою поставили свічки перед хрестом у центрі Києва, який встановлений в пам’ять про загиблих під час Революції Гідності на початку 2014 року.

Програма урочистих заходів у Києві:

12:00-13:00 — «Метемпсихоз», виставка тривимірних картин, ляльок-мотанок та неоскульптур на тему перевтілення душі, відкриття мистецького проекту Олі Рондяк, Інформаційно-виставковий простір Музею Майдану, 2-й поверх Будинку профспілок, Україна.

14:00-17:00 — «Київ незламний», творчий захід — кіно, фото, музика за участю режисера Філа Стронгмена, фотографа Володимира Шуваєва і піаністки та художниці Влади Бучко, колонний зал КМДА, вулиця Хрещатик, 36.

16:00-18:00 — відкриття виставкового простору і виставки з однойменною назвою «М3: Майдан. Меморіал. Музей» на місці будівництва Музею Революції Гідності, алея Героїв Небесної Сотні, 5.

18:00-19:00 — молитва за Небесну Сотню і запалення свічок біля каплиці на алеї Героїв Небесної Сотні в Києві, екуменічний храм архистратига Михаїла і українських новомучеників УГКЦ;

19.00-23.00 — віче на Майдані Незалежності «Ми маємо гідність!», яке організовує Рух Опору Капітуляції без використання партійної символіки, організатори закликають взяти з собою жовтий скотч як символ боротьби українців за свою державу і свободу.

Варто відзначити, що День Гідності і Свободи є «спадкоємцем» Дня Свободи, так як 22 листопада українці з 2005 по 2011 рік відзначали події Помаранчевої революції. Попередній свято скасував президент-утікач Віктор Янукович.

День Гідності і Свободи був затверджений указом п’ятого президента України Петра Порошенка від 13 листопада 2014 року «Про День гідності та свободи». Згідно з документом, День гідності і свободи був введений для утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії.