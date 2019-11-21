НАБУ відкрило справу проти екс-глави СБУ Грицака

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо можливого вчинення екс-головою СБУ Василем Грицаком тяжких злочинів. Ініціатори відкриття розслідування дали свідчення про скоєння генералом СБУ державної зради, шпигунства, зловживання службовим становищем, привласнення та розтрати майна.

Нагадаємо, в серпні НАБУ відкрило на Грицака провадження за фактом можливої фальсифікації доказів при розслідуванні кримінальної виробництва.

25 жовтня Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ відкрити стосовно Грицака нове виробництво, в якому фігурує екс-голова СБУ.

При цьому заявник, який звернувся до ВАКС, повідомив, що в НАБУ протягом 24 годин після отримання заяви про вчинення кримінального злочину, відмовлялися вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тепер же бюро виконало відповідну постанову суду.