Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ, РНБО та комітеті з питань помилування

Президент України Володимир Зеленський підписав ряд указів, згідно з якими провів кадрові перестановки в СБУ і РНБО. Про це йдеться на сайті глави держави.
Зокрема, президент звільнив Сергія Андрущенко з посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБУ Івана Баканова.
Указом №858 Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Чернігівській області Юрія Гончарова, призначивши його начальником Управління СБУ у Львівській області. До цього цю посаду обіймав Олександр Бондарук, якого також звільнив Зеленський.
Згідно з президентським указом №860, новим начальником департаменту захисту національної державності СБУ став Анатолій Дублик. Указом №862 глава держави вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, президент вивів зі складу РНБО Владислава Бухарева, який раніше обіймав посаду першого заступника глави СБУ.
Серед іншого Володимир Зеленський вніс зміни до складу Комісії при президентові у питаннях помилування. Так, до складу комісії були введені наступні особи:
Журавльов Дмитро Володимирович — перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;
Коломієць Валерія Рудольфівна — заступник Міністра юстиції України;
Коробка Василь Петрович — начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;
Павліченко Катерина Володимирівна — заступник Міністра внутрішніх справ України;
Разом з тим зі складу комісії були виведені Юрій Білоусов, Олександр Крикушенко і Іван Ліщина.