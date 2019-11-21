Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ, РНБО та комітеті з питань помилування

Президент України Володимир Зеленський підписав ряд указів, згідно з якими провів кадрові перестановки в СБУ і РНБО. Про це йдеться на сайті глави держави.

Зокрема, президент звільнив Сергія Андрущенко з посади начальника департаменту захисту національної державності СБУ і призначив його заступником голови СБУ Івана Баканова.

Указом №858 Зеленський звільнив начальника Управління СБУ в Чернігівській області Юрія Гончарова, призначивши його начальником Управління СБУ у Львівській області. До цього цю посаду обіймав Олександр Бондарук, якого також звільнив Зеленський.

Згідно з президентським указом №860, новим начальником департаменту захисту національної державності СБУ став Анатолій Дублик. Указом №862 глава держави вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони. Зокрема, президент вивів зі складу РНБО Владислава Бухарева, який раніше обіймав посаду першого заступника глави СБУ.

Серед іншого Володимир Зеленський вніс зміни до складу Комісії при президентові у питаннях помилування. Так, до складу комісії були введені наступні особи:

Журавльов Дмитро Володимирович — перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

Коломієць Валерія Рудольфівна — заступник Міністра юстиції України;

Коробка Василь Петрович — начальник Адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України;

Павліченко Катерина Володимирівна — заступник Міністра внутрішніх справ України;

Разом з тим зі складу комісії були виведені Юрій Білоусов, Олександр Крикушенко і Іван Ліщина.