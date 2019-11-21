У Раді назвали терміни проведення земельного референдуму

Референдум щодо відкриття ринку землі відбудеться, коли українці побачать ринок на практиці і зможуть зробити власні висновки.

Про це заявила заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Роксолана Пидласа.

«Референдум пройде не між першим і другим читанням, і навіть не одразу після прийняття закону — через два-три роки. Люди побачать, як це працює на практиці, і зможуть зробити висновок, чи готові вони пускати іноземні компанії та іноземних громадян«, — повідомила вона.

Пидласа також підкреслила, що буде два підходи до внесення правок про участь іноземців у ринку українських сільгоспземель при підготовці законопроекту до другого читання.

«Перший — там залишаються всі положення про іноземців, а в прикінцевих положеннях ми пишемо, що вони набирають чинності після всеукраїнського референдуму. Другий — вони виключаються«, — підкреслила заступник голови комітету Ради.