Головний з Томосом у Порошенка Андрій Юраш провалився на конкурсі на посаду головного по релігії у Зеленського

Очолював Департамент Мінкульту з питань релігій при Петра Порошенка Андрій Юраш не пройшов співбесіду на посаду керівника Державної служби з питань етнополітики і свободи совісті.

Про це повідомляє спецкор «Країни» Олеся Медведєва на своїй сторінці в Facebook у четвер, 21 листопада.

За її словами, не пройшов співбесіду і другий кандидат Юрій Решетніков, який був головою держкомітету з питань релігій при Вікторі Ющенку.

«Хороші новини. Андрій Юраш не пройшов співбесіду на посаду керівника держслужби з питань етнополітики і свободи совісті. Другий кандидат теж не пройшов. Конкурс в підсумку повинні обнулити. Маленька перемога. Добре, що людям стає все ясно і зрозуміло», — написала Медведєва.

Скріншот: Facebook/Олеся Медведєва

Правила конкурсу передбачають, що якщо претенденти отримують оцінку від комісії 0,5 або нижче компетенції, то вони не проходять. За даними «Країни», обидва кандидати отримали такі оцінки. Так, Юраш провалив компетенцію по управлінню організацією роботи і персоналом, отримавши 0,5, а Решетникову поставили 0,25 за «лідерство». Максимальний же бал за компетенціями — 2.

Всього, за нашими даними, конкурсною комісією оцінювалося 6 компетенцій:

Лідерство

Комунікація і взаємодія

Впровадження змін

Управління організацією праці та персоналом

Знання інформаційних технологій

Особисті якості та компетенції

Оцінки Юраша склали:

0,75

1,5

1,25

0,5

1

1,25

Оцінки Решетнікова

0,25

1,5

1,25

1

1

1

Конкурс проходив у 4 етапи. Спочатку в конкурсі змагалося 18 претендентів. Після екзамену з іноземної мови залишалося 9 претендентів. Їх імена: Юрій Решетніков, Роман Сарамага, Петро Жижиян, Юлія Лялька, Ігор Григорьян, Ганна Єрмакова, Андрій Юраш, Андрій Антоненко, Февзі Амзаев.

На другому етапі було тестування — 40 питань на знання українського законодавства. Його пройшли 4 претендента — Решетніков, Юраш, Лялька і Амзаев. Потім було ситуаційне завдання — письмово відповісти на питання: «ПЦУ отримала Томос. Це викликало більше запитань, ніж відповідей. Якою має бути з вашої точки зору політика держави щодо Церкви?». Після цього завдання у фінал вийшли двоє — Юраш і Решетніков. Тепер вони провалили співбесіду і конкурс почнеться заново.

Нагадаємо, вчора Олеся Медведєва в рамках свого блогу Ясно.Зрозуміло докладно розібралася в тому, як Юраш, який при Порошенко був головним по Томосом, збирається стати головним з церкви при Зеленском.

Вона нагадала, що з подачі Мінкульту на базі департаменту у справах релігії та національностей була створена Державна служба з питань етнополітики і свободи совісті. Очолював цей департамент Андрій Юраш, який за президентства Порошенко був головним лобістом ПЦУ і продвигателем Томосу, оформив його в якусь державну політику на своїй рівні.