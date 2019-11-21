Іспанія розслідує втручання ГРУ РФ у Каталонську кризу

Національний суд Іспанії почав розслідувати ймовірне втручання російської розвідки у події довкола спроби проголошення незалежності Каталонії від Іспанії.

Про це у четвер розказала газета El Pais з посиланням на три власні джерела.

Розслідування почав суддя Національного суду Мануель Гарсія-Кастельон. Проводить слідство доручили Генеральній інформаційній комісії Національної поліції Іспанії, яка спеціалізується на боротьбі з тероризмом.

Розслідування зосереджене на так званого елітному військовому підрозділі 29155, яке західні спецслужб неодноразово звинувачували в дестабілізації в Європі. Суд зберігає інформацію про попереднє провадження в таємниці.

Про існування цього військового підрозділу ГРУ писали незалежні російські ЗМІ. На міжнародному просторі про нього заговорили після публікації The New York Times. Видання стверджувало, що представники цієї групи, на думку західних розвідників, причетні до кампанії з дестабілізації в Молдові, отруєння болгарського торговця зброєю Омеляна Гебрева, спроби перевороту в Чорногорії і отруєння Скрипалів у Солсбері.

Москва неодноразово заперечувала втручання у політичну ситуацію в Каталонії і називала кризу внутрішньою проблемою Іспанії.

Раніше ЗМІ повідомляли, що хакери з Росії допомагали підтримувати сайти щодо референдуму про незалежність Каталонії у робочому стані.

Окремо іспанська розвідка в офіційному звіті оприлюднив свої підозри щодо російського втручання у каталонську кризу.