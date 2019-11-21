Як уникнути покарання за вбивство, — Шевченко Олег

Копнув я тут нещодавно одну тему, поговорив з різними людьми і отримав несподіваний результат.

Несподіваний – тому що шукав зовсім іншу інформацію. Але тепер не можу не поділитися.

Замовні вбивства вже давно не рідкість – вони дозволяють замовнику забезпечити собі залізобетонне алібі. У свою чергу виконавець (безпосередньо вчинює вбивство) практично ніколи безпосередньо не пов’язаний ні з замовником, ні з жертвою. І це, звичайно ж, ускладнює розслідування такого роду злочинів.

А в тому випадку, про який мені розповіли обізнані люди, вийшло просто «блиск»: і міліція розкрила вбивство, і кілера з замовником посадили. Але, за словами достовірних джерел, не все так просто. Історія мене реально вразила.

Коротше. Київ, 2007 рік. Лихі 90-е ні разу не забулися.

І ось 5 червня близько першої години дня був застрелений директор київського радіоринку «Караваєві Дачі» Геннадій Супруненко. Двоє кілерів зайшли в адміністративну будівлю ринку, а потім – в кабінет директора.

Присутніх змусили лягти на підлогу, а самого Супруненка встати з-за столу. Потім розстріляли його з ТТ і «Браунінга» (один постріл – контрольний в голову)…

Кілери вийшли і легко загубилися в натовпі покупців.

Розстріл директора радіоринку «Караваєві Дачі»

Супруненко був директором ТОВ «Звездочет-1», яке контролювало радіоринок на Караваєвих Дачах і який вважається найбільшим в Україні.

Серед версій, яка відпрацьовується, за словами тодішнього прокурора Солом’янського району Віри Шуляковой, – особисті неприязні стосунки між співробітниками та керівництвом ринку, торгівля на ринку краденими мобільними телефонами та інші. Тоді ЗМІ повідомляли, що за словами близьких до загиблого, між співзасновниками ТОВ відбувався перерозподіл повноважень і прав власності (Супруненко був генеральним директором, а ще один співзасновник – директором).

За твердженням джерел, це все казки, а насправді вбивство Супруненко замовив якраз його партнер, співзасновник «Звездочет-1». Історія не нова – таке «вирішення питання» було не рідкістю.

Кілерів знайшли, а в жовтні 2010 року Апеляційний суд Києва поставив крапку в цій гучній справі. Ось тільки, за твердженням джерел, один із кілерів перетворився… в організатора.

Тоді столична прокуратура повідомила: «У організатора вбивства виник грошовий конфлікт з директором ринку, з-за чого він певний час переховувався від потерпілого і уникав зустрічі з ним. Згодом, щоб вирішити проблему повернення грошей директору, засуджений вирішив організувати його вбивство. Безпосередніми виконавцями злочину стали двоє знайомих засудженого, які на робочому місці в червні 2007 року з вогнепальної зброї вбили потерпілого».

Загалом, чоловікам дали по 14 і 15 років позбавлення волі, а мотив вбивства звели до банального неповернення боргу. Однак деякі люди стверджують, що це не так. «Правоохоронці були «в темі», тобто певним чином мотивовані для такого результату розслідування замовного вбивства і щоб реальний замовник уникнув покарання. А він отримав не просто профіт, він забрав усі – навіть переоформив на себе частку застреленого Супруненко. У той час як вдова втратила квартиру, взяту в іпотечний кредит», – стверджують джерела.

Сьогоднішній реальний господар столичного радіоринку «Караваєві Дачі» (колишній партнер Супруненко) також є співзасновником ТОВ «Звездочет-1». Щоправда 35% підприємства тепер у його сина. Але всі в родині.

Якщо все так, як мені розповіли, то що заважає правоохоронцям це перевірити? Вбивство – особливо тяжкий злочин, строк давності не минув.

Олег Шевченко