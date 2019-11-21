Краще б шапки крали: розкрилися подробиці звірячого зґвалтування «слугою народу» Іванісовим

Генпрокурор Руслан Рябошапка і голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія виявилися турболгунами. Їх колега по команді, нардеп Роман Іванісов – жорстокий ґвалтівник. Він по-звірячому бив і неприродним шляхом ґвалтував дівчину. Вона благала його відпустити, говорила, що у неї маленька дитина, а у відповідь Іванісов тільки бив по голові.

Ось кого захищали Арахамія, Рябошапка і колективне мовчання «слуг» на чолі з президентом Володимиром Зеленським. І вони не могли не знати правду, адже доступ до правоохоронних баз даних для перших осіб держави здійснюється в мить ока.

Подробиці звірств потрапили в розпорядження журналістів.

Бив по голові, ґвалтував і знущався: що зробив нардеп

Іванісов разом з трьома друзями зґвалтував дівчину (з етичних міркувань не називає її ім’я), яку вони просто зустріли на вулиці. Вона благала відпустити, адже у неї є маленька дитина. Але у відповідь Іванісов бив її по голові і ґвалтував. Аналогічно поводилися і його приятелі.

Через це він отримав лише шість місяців фактичного ув’язнення. З одного боку, йому пощастило, що в момент зґвалтування пропала ерекція. Тому він нібито не довів злочин до кінця”.

А з іншого — знайшовся дуже впливовий покровитель — на той момент президент Леонід Кучма, який особисто помилував збоченця. Хотів би Леонід Данилович, щоб ґвалтівника його внучки відпустили на свободу за кілька срібняків через півроку ув’язнення?

В адвокатських колах добре відомо, що з Кучмою можна було “домовитися” про помилування за велику суму. І Іванисову пощастило народитися мажором. Його батько — Валерій Іванісов — великий підприємець, власник елітних за мірками 90-х років кафе, підприємств (ТОВ “Союз Паркінг”), які займалися міським транспортом. Не соромно Леоніду Даниловичу, що він помилував мерзотника, який побив і який поглумився над людиною?

Фірма, зареєстрована на Іванісова старшого

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Фірма, зареєстрована на Іванісова старшого

Скріншот з реєстру

В опублікованому протоколі судового засідання сказано, що дівчину Іванісов разом з приятелями зґвалтував у “збоченій формі”. Свою жертву вони просто зустріли на вулиці і заштовхали в машину.

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Згідно з документом, 15 вересня 1995-го дівчина проводжала знайому по вулиці Калугіна в селищі Куйбишеве Запорізької області. Повз проїжджав автомобіль, з нього вискочила група мажорів, серед яких був і Роман Іванісов. Спершу дівчатам запропонували “покататися”, а коли вони відмовилися, почали силою заштовхувати в авто. Подруга жертви втекла, а ось над другою з них поглумилися.

Генпрокурор Руслан Рябошапка. Ви по дзвінку з Офісу президента відмовилися від власних же слів і вирішили замовчати судимість Іванісова. Ви розумієте, що це злочин і на вашій совісті?

“Вдарившись головою, впала на заднє сидіння. Я спробувала встати. Ті, хто сидів, схопили за руку і голову. Заштовхали в автомобіль, підсудні почали везти в невідомому напрямку, сильно злякавшись, я стала просити, щоб відпустили…”, — розповіла дівчина на засіданні суду.Іванісов власноруч заштовхав дівчину в автомобіль. Її вивезли в поле і зґвалтували. Кожен з них, включаючи майбутнього нардепа, по черзі поглумився над беззахисною.

“Заштовхали в автомобіль, підсудні стали вести у невідомому напрямку, сильно злякавшись, я стала просити, щоб відпустили…”, — розповіла дівчина на засіданні суду.

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Співучасник погрожував вивезти жертву в Ростов-на-Дону або в Маріуполь і закопати. “Коли один із затриманих запропонував їй зробити статевий акт в збоченій формі, вона відмовилася. За це Іванісов вдарив її по голові”, – йдеться в документі.

Що цікаво, на судовому засіданні майбутній політик сказав, що вирішив “підтримати” своїх “приятелів” – ті, нібито, пригрозили залишити його в поле, якщо він відмовиться ґвалтувати. Мовляв, тому й довелося поглумитися над дівчиною у полі, щоб не відставати від «колег».

“Третім прийшов ґвалтувати Іванісов. Він задовольнив статеву пристрасть неприродним способом, після чого намагався зґвалтувати, але не довів злочин до кінця з фізіологічних причин. Після Іванісова зайшов четвертий насильник”, — йдеться в документі. Після звірячого злочину вони просто кинули дівчину в поле і поїхали.

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Адвокат попросив поблажку з-за віку Іванісова. Більше того, підсудний був нібито сильно хворий і мав позитивні характеристики. Але головна перевага – тато. Але про це пізніше.

Що цікаво, майбутній нардеп отримав 2,5 років в’язниці, а його приятелі-співучасники – від трьох років. Але навіть цей невеликий для такого жорстокого злочину строк він не відбув повністю. Вже 29 листопада 1996-го президент Леонід Кучма помилував негідника! Він відсидів всього півроку. Фактично, за групове зґвалтування майбутній політик отримав 6 місяців ув’язнення.

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Жертва трагедії через стільки років розповіла журналістам, що намагається забути злочин. «Не кожен знає, як людина себе відчуває перед смертю. А я знаю, як чоловік перед смертю відчуває, як це – прощатися з життям, з дитиною подумки прощатися, моїй дитині тоді було два роки… Це дійсно було насильство. Я йшла з подругою, вони силоміць затягли мене в машину, вони мене тягнули за волосся, у мене вся голова була «синя» — в синцях, це все було», – розповіла жінка.

За її словами, злочин набув розголосу в Куйбишеві, де все і сталося. У рідному місті її цькували після зґвалтування, постійно тиснули, а справу хотіли «зам’яти».

Поважні «слуги», ми розуміємо, що у багатьох з вас є подвійне громадянство і дружини з американськими паспортами, а в Куйбишеве ви ніколи не потрапите. Але тільки уявіть, що на місці цієї дівчини виявилася б ваша дружина. Стали б ви покривати цю людину?

Покарання не було: що думають юристи про судове рішення

Адвокат Іван Ліберман вважає, що в нормальній ситуації за такий злочин Іванісов повинен був отримати мінімум 7,5 років в’язниці (навіть з урахуванням усіх позитивних характеристик — половину від максимального терміну в 15 років по цій статті). При цьому з якоїсь дивної причини Кучма вирішив помилувати не тих, хто завдали шкоди, захищаючи себе, вчинили економічні злочини, а жорстокого ґвалтівника. Який бив, принижував і знущався.

“Мінімальний термін для такого злочину, якщо б суд об’єктивно розглядав справу, значно більше. За такий злочин за санкції статті 117-ть (ще того часу) повинні давати як мінімум 7,5 років в’язниці, якщо враховувати, що він сам ґвалтував, а не просто стояв “на шухері”.

Це занадто маленьке покарання. Можна сказати, що покарання майже не було. Зараз за такі злочини суди з легкістю дають по 10 років”, — заявив адвокат в коментарі OBOZREVATEL.

Ймовірно, що причиною заступництва Кучми і неймовірно м’якого покарання міг стати батько Іванісова. Журналісту Юрію Бутусову колишній вихователь Маріупольської колонії, де відбував покарання Іванісов, підполковник Павло Краморов розповів: «упакований» він був, тато у нього великий коммерс був, у Бердянську, що з флотом пов’язано.

Всі ці матеріали справи є в кількох архівах, строк зберігання — 75 років. Маріупольську виховну колонію закрили у 2008 році, на її базі зробили виправний центр, в 2016 закрили і його, проте залишився архів в будь-якому випадку. Іванисову на момент скоєння злочину було 17 років, це було його пом’якшувальною обставиною”, — опублікував слова Краморова Бутусов в Facebook.

У нього було дві статті: за зґвалтування (117-я), яке він не завершив через отсутвсия ерекції, і 118-я — за згвалтування неприродним шляхом. Але в той момент, як неофіційно розповідають OBOZREVATEL служителі Феміди, Леонід Кучма за певну суму нібито міг підписати помилування будь-якого злочинця, в тому числі і насильникові.

Іванісов продовжив брехати, а однопартійці — покривали злочинця

Першим опублікував інформацію про судимості Іванісова екс-нардеп Ігор Мосійчук. У відповідь на звинувачення Іванісова у своєму Facebook інформацію висміяв і опублікував довідку про відсутність судимості.

Нібито це “чорнуха”, на яку були витрачені сотні тисяч доларів”. Факт тюремного минулого Іванісова на брифінгу підтвердив і Генеральний прокурор Руслан Рябошапка. Він підкреслив, що нардеп має погашену судимість. Правда, вже через кілька годин прес-служба ГПУ інформацію свого керівника спростувала.

За інформацією , в незручне становище Рябошапку поставив глава Офісу президента Андрій Богдан. Він подзвонив після резонансного брифінгу, морально натиснув і попросив спростувати судимість Іванісова.

Сам же скандальний нардеп знову публічно спростував інформацію про судимості, але на час перевірки припинив членство у фракції «Слуга народу». На скандал відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він підкреслив, якщо інформація про судимості підтвердиться він «особисто змусить Іванісова скласти мандат».

Володимир Зеленський, своїм мовчанням ви берете на себе відповідальність за все, що відбувається навколо скандалу. Давид Арахамія, тим, що ви намагаєтеся відкрутитися від чіткої відповіді і політичної відповідальності, ви повністю знищити залишки репутації «Слуги народу». Руслан Рябошапка, покриваючи злочинця, ви можете забути про честь і гідність мундира. І після всіх утікачів фактів – за вами репутація гвалтівників і «вирішував».