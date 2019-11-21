Україна подала апеляцію по справі Марківа

У середу, 20 листопада, Україна подала апеляційну скаргу по справі українського нацгвардейца Віталія Марківа, якого засудили на 24 роки тюрми в Італії.

Про це повідомив його український адвокат Олександр Чебаненко, зазначивши, що це відбулося у встановлені законодавством Італії терміни.

«Сьогодні або крайній строк, завтра, буде направлена апеляційна скарга від імені пана Марківа», – додав правозахисник.

«Згідно з нормами італійського кримінального процесуального кодексу, сторона захисту має право не пізніше 15 днів до початку слухання в апеляційному суді направити доповнення та уточнення до апеляційної скарги. У разі необхідності сторона захисту скористається таким правом», – підкреслив Чебаненко.

В Офісі президента уточнили, що розгляд скарги Апеляційним судом округу Ломбардія очікується навесні 2020 року.

«Україна глибоко розчарована вироком суду міста Павія, який вражає несправедливістю і порушенням основних правових принципів, за якими засуджено Віталій Марків.

Крім того, Україна вважає, що прийняття до розгляду цивільного позову проти України в національному суді Італійської Республіки порушує принципи міжнародного права, зокрема юрисдикційний імунітет держави, заснованої на суверенітеті і рівності держав», – сказано в повідомленні.