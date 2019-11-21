Що творить проклята хунта: фото моста в Станиці Луганській викликали бурхливе обговорення в мережі

Новозбудований міст на лінії розмежування у Станиці Луганській, де напередодні побував президент, став унікальним для регіону. Як визнає журналіст і блогер Денис Казанський, таких доріг і чистих узбіч в Луганській області не було ніколи.

«Здається, що фотографії звідкись з ЄС. Тільки подивіться, що творить проклята хунта!» — пожартував блогер.

Передплатники в соцмережах якість дороги не заперечують, але в цінності проекту для України дуже сумніваються.

Багато хто відкрито визнають, що 37 млн гривень на міст з держбюджету Україна витратила даремно.

Символіка терористичної «ЛНР», що висить при виїзді з мосту, зайвий раз підтверджує, що мешканці окупованої території навряд чи будуть вдячні Україні за мостовий перехід.