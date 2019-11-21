Треба щось продавати: Садовий заявив, що у його сім’ї немає 50 млн грн для внесення застави

Мер Львова Андрій Садовий, якому сьогодні оголосили про підозру у зловживанні владою, заявив, що у його сім’ї немає 50 млн грн для внесення застави.

«Я собі важко уявляю, де вони цю суму нарахували», – сказав Садовий.

На питання, де він буде брати гроші на внесення застави, Садовий зазначив, що буде звертатися до людей і можливо «треба буде щось продавати».

«Ви знаєте, моя публічна декларація, все, що я маю. Подивіться — моя зарплата, те, що Катерина (дружина, — ред.) отримує, у нас немає чогось іншого. Є будинок, є машина», — зазначив міський голова.

Раніше повідомлялося, що звинувачення буде клопотати про заставу у розмірі 50 мільйонів гривень для Садового.

Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий на своїй сторінці в Facebook повідомив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила йому про підозру. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила деталі врученого підозри Садового та ще деяких чиновників міськради. Вони підозрюються в махінаціях з землею на суму понад 90 млн грн.

Зазначається, що проданий земельну ділянку взагалі не належить територіальній громаді міста Львова, а фактично відноситься до земель Рясно-Руської сільської ради Львівської області, як земля сільськогосподарського призначення.

Відразу після вручення підозр прокурорами САП вручено клопотання про обрання зазначеним особам запобіжного заходу.