Зе-комбінатор: ЗМІ розповіли, як Богдан, працюючи на держслужбі, порушував закони

Глава Офісу президента Андрій Богдан, працюючи в різний час на державній службі, неодноразово обходив антикорупційне законодавство. Про це йдеться в сюжеті «Схеми: корупція в деталях».

Журналісти приходять до висновку, що під час президентських виборів, Богдан об’єднував діяльність адвоката, кореспондента 1+1, а також працював у штабі Володимира Зеленського.

Суміщення посад – характерна особливість Андрія Богдана, яка простежується під час його кар’єри державного службовця», – йдеться в сюжеті.

Так, у грудні 2007 року Богдан став помічником нардепа Андрія Портнова на громадських засадах.

«Через 15 днів…його призначають на посаду заступника міністра юстиції. Він буде на громадських засадах працювати помічником депутата Портнова заступником міністра одночасно більше року», – йдеться в сюжеті.

Крім того, після призначення в Мін’юст майбутній глава ВП майже два місяці значився керівником об’єднання «Адвокатська фірма «Юридичні радники», а також був чинним адвокатом до кінця роботи заступником міністра. Незважаючи на те, що закон прямо забороняв поєднання цієї діяльності з держслужбою.

У сюжеті наводиться невідповідність біографії Богдана, яку надали журналістам у ВП і тієї, яка розміщена на сайті державного органу. У першому випадку наголошується, що в період 2001-2004 рр. Богдан працював адвокатом Київського апеляційного господарського суду. При цьому на сайті ОП значиться, що з 2001 до 2004 Богдан працював помічником судді Київського апеляційного господарського суду.

У Північному апеляційному госпсуді, який раніше називався Київський апеляційний госпсуд. кажуть, що не знають про сумісництво Богдана.

«Незважаючи на те, що Андрій Богдан неодноразово закривав очі на антикорупційне законодавство, при Януковичі він став головною людиною, який мав би боротися з корупцією», – йдеться в сюжеті.

Мова йде про посади уповноваженого з антикорупційної діяльності в уряді Азарова, яку він також поєднував з адвокатською діяльністю.