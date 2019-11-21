«Богдан був кореспондентом 1+1»: журналісти розкрили цікавий факт про чолі ВП

Журналісти програми «Схеми» оприлюднили матеріали нового розслідування, згідно з якими на початку 2019 року нинішнього главу Офісу президента України Андрія Богдана намагалися видати за… кореспондента телеканалу «1+1».

Про це свідчить у т. ч. лист на акредитацію журналістів, подана каналом в Центральну виборчу комісію.

Журналісти-розслідувачі спробували перевірити правдивість наведених даних, виявивши матеріали авторства Богдана на сайті каналу, проте спроба закінчилася безрезультатно.

Колишній гендиректор телекомпанії Олександр Ткаченко спочатку відповів, що не пам’ятає, чи працював Богдан у нього, але потім припустив, що, можливо, той якийсь час був позаштатним кореспондентом.

Примітно, що зазначена в одному списку з Богданом колишня журналістка телеканалу Ольга Василевська-Смаглюк чесно сказала авторам програми, що «Андрія Богдана в ТСНе не було».