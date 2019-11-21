Київська молодь шокувала висловлюваннями про Евромайдане і Героїв Небесної Сотні

Журналісти вирішили показати ставлення сучасної молоді до Революції Гідності і з’ясували, що ровесники багатьох із загиблих на Евромайдане нічого не знають про ті події.

Журналісти ТСН пояснили це старим підручником історії, в якій найважливішої події в українській історії відведено 4 (!) абзацу.

На місці барикад і наметів тепер відпочиває столична молодь, яка не може назвати імена трьох героїв Небесної Сотні.

Єдине, що хлопці і дівчата знають про них, це те, що їх вже немає в живих. Можливо тому сучасні кияни не соромляться розпивати алкоголь в місцях, буквально политих кров’ю і кривлятися на камеру зі словами «П’ю за Небесну сотню».