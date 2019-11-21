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Росія передала Польщі матеріали “чеченського справи” Мазура

22.11.2019

Росія направила Польщі матеріали “чеченської справи”, за яким поляки затримали громадянина України Ігоря Мазура.

Про це повідомляє “Радіо Свобода”. За словами Мазура, 22 листопада український консул повинен ознайомитися з матеріалами справи.

“Повинен консул завтра зустрітися з окружним прокурором, йому дадуть, я думаю, подивитися ці документи. Я думаю, це ті свідчення, які вибиті з Миколи Карпюка, Станіслава Клыха, який зараз лікується в психіатричній лікарні після тих катувань. Ще свідчення кількох росіян, які сиділи в російських в’язницях за кримінальні злочини, а потім через 20 років згадали, що ще й “в Чечні воювали”. Тобто це – надумані свідчення, тому що, по тим матеріалам, я був командиром підрозділу, де служив Арсеній Яценюк, брати Тягнибоки, служили хлопці, які в той час були взагалі дітьми – не можна воювати на три з половиною роки”, – повідомив активіст.

Ігор Мазур (позивний “Тополі”) – один з лідерів УНА-УНСО, деякий час очолював осередок “Правого сектора” Київської області, учасник акції “Україна без Кучми”, Помаранчевої революції і Евромайдана.

Служив на Донбасі у складі ЗСУ в 2014-2015 роках. Його затримали за запитом Росії на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ на україно-польському кордоні 9 листопада на кордоні з Польщею, куди активіст їхав на запрошення віце-спікера польського сейму Беати Мазурек.

РФ звинувачувала українця в тому, що він нібито в 1994-2000 роках брав участь у складі збройного формування у бойових сутичках з федеральними силами на території Чечні. В результаті загинули і були тяжко травмовані кілька російських військовослужбовців.

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