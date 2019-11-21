Даішнику, переслідував автомайдановцев, виплатять 300 тисяч компенсації за рішенням суду

Суд постановив виплатити 300 тисяч гривень компенсації працівнику ДАІ Віктору Тищенко, якого судили за фальсифікацію протоколу на учасника поїздки в Межигір’ї.

Рішення виплатити компенсацію прийняв суддя Богунського районного суду р. Житомир Ігор Перекупка.

Про це стало відомо з Facebook юриста і учасники “Автомайдану” Романа Маселко.

“Сергій Прохір – активний учасник Майдану, двічі був побитий беркутами. Його авто засвітилося і в поїздці в Межигір’ї. За стандартною схемою, на підставі липового рапорту інспектор ДАІ Віктор Тищенко склав на Прохора протокол про те, що він нібито не зупинився на вимогу даішника по дорозі в Межигір’ї”, – написав Маселко.

За словами адвоката, фальсифікація була настільки очевидною, що прокуратура швидко закінчила розслідування і передала звинувачувальний акт стосовно працівника ДАІ в суд. “І тут почалося. Суд двічі виправдовував Даішника і двічі апеляційний суд скасував вирок. Але на третій раз виправдувальний таки встояв в апеляції. А головне, в грудні 2018 року його освятив новий Верховний Суд. Судді вирішили, що прокуратура не довела умислу Даішника при підробці документа”, – пише Маселко.

Після цього Тищенко почав вимагати компенсації з бюджету за те, що він 45 місяців перебував під слідством. 2 дні тому суд задовольнив його вимогу.

“Просто для прикладу. Таку ж суму компенсації суд присудив матері, яка через халатність лікарів втратила новонародженої дитини. Лише трохи більшу компенсацію отримали батьки збитої на переході на смерть 9-річної дівчинки. І тут цей даішник, який фальсифікував протокол…” – написав Маселко. У мотивувальній частині вироку йдеться, що Даішник Тищенко “став закритим характером, відлюдькуватим, погано спав, втратив апетит, втратив сенс свого життя, перебував у постійному стресі, очікуючи, що його незаконно засудять за надуманий злочин, якого він не скоював”.

На думку суду, сума у 300 000 грн сприятиме відновленню емоційного стану позивача, в тому числі “відповідати принципам розумності та справедливості”.