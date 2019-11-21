Арестович розповів, хто на його думку буде наступним Президентом України

Відомий український військовий експерт Олексій Арестович висловив думку, що наступним президентом нашої країни стане заступник глави зовнішньополітичного відомства України Олена Зеркаль. Більш детально про це він розповів на своїй сторінці в телеграм-каналі.

Як відомо, сьогодні про Олени Зеркаль повідомляє безліч українських засобів масової інформації, так як остання заявила, що їй просто нічого робити в Міністерстві закордонних справ. Таким чином, вона зробила заяву про те, що не зможе виконувати свої професійні обов’язки в тих умовах, коли загальний курс зовнішньополітичного відомства кардинально змінився. Зеркаль прямо заявила, що ймовірність дружби між Україною і Росією в нинішніх умовах для неї є просто неприйнятною. Вона зазначила: «Якщо ми будемо дружити з Росією, то я не той персонаж, який про дружбу… Я представляю позицію, яка відрізняється від точки зору росіян… У мене враження, що мені нема чого робити в МЗС».

Наскільки відомо, Олексій Арестович не родін раз раніше позитивно відгукувався про Олени Зеркаль, і тепер вважає, що наступним президентом країни буде саме вона.