У Києві під час новорічних і різдвяних свят громадський транспорт змінить маршрути

Маршрути громадського транспорту біля Софійській і Контрактовій площі в Києві будуть змінені під час новорічних і різдвяних свят. Про це розповів заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Біля головних святкових локацій столиці транспорт буде пересуватися за зміненим маршрутом 21, 24 і 31 грудня 2019 року, а також 1 і 7 січня 2020 року.

Крім того, у саму новорічну ніч буде працювати київський фунікулер.

«Протягом новорічної ночі буде постійно функціонувати фунікулер, який дасть можливість зручного доступу між Софійській і Контрактовій площі. Ці зміни вже внесені в роботу громадського транспорту. Якщо ще будуть проблеми в додаткових зміни — ми їх врахуємо, є ще час», — сказав чиновник.

Також він розповів, коли буде урочисте включення гірлянд на святковій ялинці на Софійській площі. 19 грудня о 19:00 розпочнеться різдвяний парад, після чого головна ялинка України засяє.