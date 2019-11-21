Минцифры шукає «особа» електронних водійських посвідчень

Віце-прем’єр-міністр цифровий трансформації Михайло Федоров оголосив конкурс на бренд-особа для демоверсії електронних водійських посвідчень, яке оберуть 23 листопада.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Хочете стати особою цифрового держави? Вас будуть дізнаватися десятки мільйонів людей! Найближчим часом ми проведемо презентацію мобільного додатку «Дія». Ми шукаємо людину, чиє обличчя буде розміщено на демоверсії електронних водійських посвідчень. Кожен, хто встановить собі програму або побачить його в App Store або Google Play welcome екрані, побачить вас! Повірте, це будуть мільйони людей. Придумаєте самі, як використовувати таку впізнаваність. Отже. Прикріпіть у коментарі своє фото. Наша команда обере переможця з 10 лідерів. Нам потрібно знайти людину до 14:00 найближчої суботи. Поїхали!» — написав він.

Як повідомлялося, уряд підтримав ініціативу по впровадженню цифрових водійських посвідчень і віртуальних номерних знаків.

Крім того, Кабмін підтримав проект закону про спрощення процесу присвоєння та видачі номерних знаків.

Нагадаємо, в Україні змінилися процедури видачі водійських посвідчень, підготовки водіїв та акредитації автошкіл. Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, що спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання і обміну водійського посвідчення».