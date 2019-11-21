Разумков виступає за скасування компенсації за оренду житла нардепам

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков висловив думку, що всі народні депутати могли б обійтися без компенсації за оренду житла і такі виплати можна скасувати.

«Я вважаю, що без цього можна було б обійтися всім народним депутатам. Досить нормальна заробітна плата, є готель «Київ». Наприклад, я вважаю, що можна було б взагалі відмовитися від такої процедури, як компенсація оренди», — сказав Разумков.

При цьому спікер не сказав про намір подати в парламент відповідний законопроект.

Нагадаємо, раніше громадський рух «Чесно» повідомило про те, що перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук знімає квартиру у своєї тещі і отримує компенсацію з державного бюджету «за житло іногороднім». Він не відповів на питання журналістів про те, чи платить за оренду матері своєї дружини.

Зазначалося, що всього з початку роботи парламенту IX скликання 120 нардепів отримали компенсацію за житло в розмірі близько 3,29 млн грн.