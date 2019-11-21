Арестович: у мене все більше аргументів, що Зеленський привезе нам з Парижа якусь гидоту

Те, що Володимир Зеленський не з’явився на похорон комбрига 128-ї бригади Коростельова, а також те, в якому вигляді Україна погодилася приймати кораблі ВМС у Росії свідчить про те, що президент України віддає перевагу простягнути руку міжнародному терористові Путіну за рахунок честі й гідності України, її армії, флоту і всього нашого суспільства, як і міжнародного іміджу України.

Таку думку у своєму блозі висловив військовий і політичний експерт Олексій Арестович.

Він зазначає, тепер з’явилося набагато більше аргументів, які свідчать про те, що президент готовий перейти «червоні лінії» і, швидше за все, він перейде їх у Парижі на саміті «Нормандського формату».

Експерт підкреслив, що не потрібно чекати, що Зеленський привезе після саміту в Україну відверта зрада, як Янукович в свій час відмовився від Асоціації з ЄС, але деякий пакетоване пропозиція все-таки буде, і тільки деякі експерти зможуть пояснити всю таємницю підписаного документа. За словами Арестовича, він особисто перестає вірити президентові Зеленському.