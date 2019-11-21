«Буду стояти до кінця»: Арахамія прояснив скандал з Стефанчуком і квартирою тещі

Перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (партія «Слуга народу»), якого звинуватили в тому, що він за державний рахунок знімав квартиру у власної тещі, вирішив повернути всі витрачені на оренду житла гроші назад.

Про це заявив глава парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 21 листопада.

«Пан Стефанчук – дуже культурна, інтелігентна людина. Ось він-чоловік, за якого я буду битися до останнього. Він, до речі, щоб вам було зрозуміло, все робив законно, там є особиста історія. Але він написав заяву на ім’я голови Верховної Ради заяву з проханням дозволити йому повернути назад всі кошти (які були виділені на оренду житла – Ред.)», – сказав він.