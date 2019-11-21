SkyUp весною відкриває 17 нових напрямків на європейські курорти

Державна авіаційна Служба своїм наказом надала авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію 17 напрямків, починаючи з 1 березня 2020 року.
Список напрямків включає:
Греція
Київ — Закінтос, 1 рейс на тиждень Київ — Корфу, 1 рейс на тиждень Запоріжжя — Іракліон, 2 рейсі на тиждень Львів — Іракліон, 1 рейс на тиждень Одеса — Іракліон, 1 рейс на тиждень Харків — Іракліон, 2 рейсі на тиждень Київ — Родос, 2 рейсі на тиждень
Грузія
Запоріжжя — Батумі, 2 рейсі на тиждень
Львів — Батумі, 2 рейсі на тиждень
Італія Київ — Болонья, 2 рейсі на тиждень
Київ — Ламеція-Терме, 2 рейсі на тиждень
Одеса — Ламеція-Терме, 1 рейс на тиждень
Харків — Ламеція-Терме, частота рейсів: 1 рейс на тиждень
Болгарія
Запоріжжя — Бургас,
1 рейс на тиждень Львів — Бургас, 2 рейсі на тиждень
Кіпр
Запоріжжя — Ларнака, 2 рейсі на тиждень
Одеса — Ларнака, 2 рейсі на тиждень
Термін дії прав визначено з 01.03.2020 на необмежений термін.