SkyUp весною відкриває 17 нових напрямків на європейські курорти

Державна авіаційна Служба своїм наказом надала авіакомпанії SkyUp Airlines права на експлуатацію 17 напрямків, починаючи з 1 березня 2020 року.

Список напрямків включає:

Греція

Київ — Закінтос, 1 рейс на тиждень Київ — Корфу, 1 рейс на тиждень Запоріжжя — Іракліон, 2 рейсі на тиждень Львів — Іракліон, 1 рейс на тиждень Одеса — Іракліон, 1 рейс на тиждень Харків — Іракліон, 2 рейсі на тиждень Київ — Родос, 2 рейсі на тиждень

Грузія

Запоріжжя — Батумі, 2 рейсі на тиждень

Львів — Батумі, 2 рейсі на тиждень

Італія Київ — Болонья, 2 рейсі на тиждень

Київ — Ламеція-Терме, 2 рейсі на тиждень

Одеса — Ламеція-Терме, 1 рейс на тиждень

Харків — Ламеція-Терме, частота рейсів: 1 рейс на тиждень

Болгарія

Запоріжжя — Бургас,

1 рейс на тиждень Львів — Бургас, 2 рейсі на тиждень

Кіпр

Запоріжжя — Ларнака, 2 рейсі на тиждень

Одеса — Ларнака, 2 рейсі на тиждень

Термін дії прав визначено з 01.03.2020 на необмежений термін.