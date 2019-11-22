СКР завів справу після втечі дітей, які прожили 11 років в материнському полоні під Челябінськом

Слідчі органи порушили кримінальну справу після втечі трьох дітей в Усть-Катаве (Челябінська область), мати яких протягом тривалого часу не випускала їх з дому. Після втечі домочадців вона покінчила з собою. Про порушення справи повідомила в четвер прес-служба управління СК РФ по регіону.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 293 КК РФ (халатність). “Працівники соціальних служб і органів опіки були зобов’язані контролювати умови життя та виховання дітей”, – йдеться в прес-релізі.

Раніше в четвер перший віце-губернатор Челябінської області Ірина Гехт розповіла, що дітей з Усть-Катава, яких мати тримала в домашньому “полоні”, їхній батько хотів відвезти до Москви для участі у ток-шоу, але місцева влада не дозволили чоловікові зробити це.

“Ми в інтересах дітей цю історію заборонили, тому що для них і так все це величезний стрес. Батько на правах законного представника вимагав віддати йому дітей, щоб вивезти до Москви. Хоча дівчинка молодша взагалі хворіє, у неї температура”, – пояснила чиновниця. Її слова наводить “Інтерфакс”.

Як повідомлялося, в приватному будинку з 55-річною матір’ю Діною Азізовій, яка приїхала в Росію з Узбекистану, які постійно проживали 20-річна і 11-річна дочки, а також 15-річний син. За 11 років вони жодного разу не виходили за межі двору. Мати утримувала дітей, “обмежуючи їх у відвідуванні освітніх установ, установ охорони здоров’я, у спілкуванні із зовнішнім світом”, зазначають слідчі.

Азізова після розлучення я працювала швачкою і сама навчала дітей на дому. “Вони вміють читати і писати, але за рівнем соціального розвитку відстають від свого віку”, – повідомило джерело. Молодша з дівчаток закінчила два класи школи, а потім зникла з поля зору вчителів. Її долею ніхто не цікавився. “У всіх складалося враження про абсолютному соціальне благополуччя матері, яка дуже активно йшла на контакт, з усіма спілкувалася”, – каже міністр соціальних відносин Челябінській області Ірина Буторіна.



Зі слів 20-річної доньки Дарини, мати дозволяла їм у своїй присутності дивитися фільми на дисках і мультфільми в YouTube. Старша дівчина, імовірно, викрала у матері заощадження і купила старий мобільник з виходом в інтернет, з допомогою якого і тримала зв’язок із зовнішнім світом.

За словами Дарини, на початку листопада вона посварилася з матір’ю з приводу ізоляції, і та її побила. Після цього дівчина втекла до знайомого з молодшими братом і сестрою.

Азізова 6 листопада заявила в поліцію про викрадення дітей. У той же день вони були знайдені. Однак чиновники відмовилися повертати їх матері до завершення розгляду. Дізнавшись про це, Діна Азізова вчинила самогубство. Одночасно сталася пожежа в її будинку. За попередніми даними, Азізова перед смертю підпалив оселю.

Як пояснювала раніше в листопаді Гехт сім’ї вдалося так довго приховувати дітей з-за відсутності системної взаємодії між різними відомствами, зокрема, між міграційною службою та медиками.