У Південно-Китайському морі стався потужний підводний вриваючись

Згідно інформації, що надходить від служб моніторингу Світового Океану, в Південно-Китайському морі стався сильний підводний вибух.

Вибух зареєстрований сенсорами. Момент вибуху – приблизно 18:22 вечора за східним часом США, хоча дані поки дуже уривчасті. Інформація уточнюється і перевіряється.

Військові джерела повідомляють, що вибух стався на глибині приблизно 50 метрів, що викликало ударну хвилю великої сили, яка і була зареєстрована сенсорами.

За оцінками військових сила вибуху була від 10 до 20 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Землетрус в цьому районі геологічною службою виключено.

В районі Південно-Китайського моря немає нічого, що саме по собі могло б пояснити таке можливе подія. Теоретично вибух міг бути на борту знаходиться в цьому районі підводного човна.

Підводні човни Сполучених Штатів регулярно працюють у цьому районі Світового Океану. Пов’язаний цей вибух з АПЛ США невідомо.

Однак, якщо стався вибух такого масштабу, а човен там була присутня, то при досить близькому знаходженні до епіцентру вона повинна була отримати пошкодження.

Якщо це дійсно так, то є в інциденті як-то задіяна наша або інший човен, це повинно було змусити її терміново покинути район і найближчим часом вона повинна проявитися в одному з портів для ремонту або, щонайменше, калібрування приладів.

На даний момент інформація про ситуацію дуже суперечлива й уривчаста. Вона буде обговорюватися зараз у мене на радіо в прямому ефірі.

Коментар Редакції The Big The One: На даний момент у військових блогах немає ніякої інформації про інцидент. Був він чи ні ми не знаємо, оскільки супутника, що важить над регіоном у редакції сайту немає. Однак якщо інцидент був, він повинен якось проявитися в EAM (Emergency Action Message), які побачать всі, тому треба чекати, що скаже Хел в оновленнях і що запостят радіоаматори.

В даний час на берегових контрольних точках навколо Південно-Китайського моря виявляється підвищений рівень радіації!

Згідно цієї офіційної карті Глобальної мережі моніторингу навколишнього середовища uRADMonitor, тепер на їх моніторах радіації реєструються «значні» показання радіації, показані на карті нижче: