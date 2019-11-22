Близькі до Кремля експерти: місія влади зводиться до системи виконання покарань

Експерти фонду «Петербурзька політика» проаналізували модель поведінки російської влади. У дослідженні «Концепція доброї влади» вони розповіли, чому влада втрачає роль «захисника» і до яких «витратам» призводить образ «злий влади».

«Соціальна ніша доброї (в сенсі „щедрої“ влади) виявилася ослаблена в ході пенсійної реформи. Ніша захисника розмивається в міру збільшення вакууму між зовнішньополітичною тематикою і актуальною для громадян порядком. Ніша гаранта рівних правил гри все частіше вступають у суперечність з існуючими практиками (спроби обмежити критику судів — очевидна реакція на наростання суспільного скептицизму щодо їх вміння „судити по справедливості“)», — йдеться в тексті дослідження «Петербурзької політики».

Влада, як вважають політологи, хоч і застосовує комбінований метод «батога і пряника», однак її місія «все більше зводиться до системи виконання покарань». До методів «батога» експерти віднесли демонстрацію сили і потужності при захисті своїх представників (співробітники поліції і так далі); обмеження вмісту в публічному просторі та Мережі; посилення персонального контролю за життям громадян (системи розпізнавання осіб, контроль за інтернет-активністю); підтримання посилення покарань стосовно не тільки чиновників, але і лікарів, педагогів, батьків; інтенсифікацію зусиль по збору податків та вилучення податків, а також намагання уникати змістовної зворотного зв’язку по значній частині тим порядку.

До методів так званого «пряника» експерти фонду «Петербурзька політика» віднесли більш абстрактні вчинки з боку влади, наприклад: забезпечення знизився мінімуму соціального захисту; надання державних послуг в МФЦ і на сайті держпослуг; підтримку щодо стабільного функціонування економіки; декларацію намірів щодо поліпшення соціальної сфери; запуск проектів, пов’язаних з кадровими ліфтами; підтримання урбанистами і навіть організацію дискусії по темі введення чотириденного робочого тижня. «Добро» вельми популярно в риториці влади, проте, як відзначають самі експерти, його згадка зазвичай носить ритуальний характер, а прояв «добра» сприймається як «елемент декорації».

Серед «витрат» образу «злий влади» експерти називають: «невротичний вплив на соціальні групи, вразливі для репресивної порядку;

загальне зростання тривожності і невпевненості; контраст між зниженням рівня агресії в суспільстві і агресивної порядку з боку влади;

девальвацію цінностей „стабільності“, що транслювалася у порядку протягом тривалого часу; грань між реальними (заборони хостелів у житлових будинках, куріння вейпов, обмеження фейків в інтернеті) та уявними (заборона куріння на балконах і подобової здачі квартир) ініціативами стає розмитою».

Експерти вважають, що владі необхідно «дозувати» порядку, пов’язану з покараннями і заборонами (як на рівні медіа, так і реального прийняття нових обмежувальних ініціатив); створити систему регулярної ревізії раніше введених заборон з відмовою від найбільш спірних і абсурдних; не зводити реакцію на різні ексцеси (аварії, катастрофи тощо) до покарання реальних і уявних винуватців; відмовитися від експансії теми покарань на нові групи (чиновники, лікарі, педагоги, науковці, батьки), що породжує додаткову тривожність, демотивацію, зниження престижності цих професій і статусів, надлишкову «примхливість» споживачів їх послуг і проаналізувати можливі «пряники», які можуть бути отримані громадянами поза контекстом «вічних».