Росстат назвав частку рабсиян без каналізації

Більше 20% російських домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а у 5,8% населення система каналізації відсутня взагалі. Статистика (дуже і дуже занижена) представлена в рамках комплексного спостереження умов життя населення Росстату за 2018 рік, за результатами якого ознайомився РБК.



Централізована каналізація відсутня у 66,5% росіян, які проживають в сільській місцевості. У тому числі 48,1% сімей в селах користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі.



Лише в містах, де росіяни в основному проживають у багатоквартирних будинках, ситуація краща: тільки 9% городян повідомили, що не мають доступу до каналізації.



Серед багатодітних сімей (з трьома і більше дітьми) 40,9% не підключені до системи каналізації: 29,7% використовують вигрібні ями, у 11,2% відсутня каналізація.

За показником чисельності міського населення без доступу до безпечних і приватним туалетів Росія займає п’яте місце, пропустивши вперед Індії, Китаю, Нігерії та Індонезії. Ситуація на РФ виявилася гіршою, ніж у Бангладеш, в Республіці Конго та Бразилії.