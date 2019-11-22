Російський імам одружився на 13-річній дівчинці і потрапив у СІЗО

Колишній імам з татарстанського села Лашманка Расул Салихов одружився на 13-річній дівчинці з допомогою ісламського обряду никах, обіцяючи її релігійним батькам, що не буде займатися з нею сексом до її 16-річчя. Зараз йому загрожує термін до чотирьох років за розбещення, пише Readovka.ru.







Офіційною весілля не було, оскільки сімейний кодекс республіки дозволяє укладати шлюб з 14 років тільки у разі вагітності. Салихов, чиє свідоцтво про право працювати імамом минув в 2017 році, в 2018-му провів обряд самостійно в порушення всіх правил.



Після одруження дівчинка продовжила жити з батьками і бачилася з чоловіком під час прогулянок. Пара ніяк не демонструвала свої стосунки на публіці, але подругам школярка розповідала про своє сексуальне життя. Про це дізналася одна з матерів і звернулася в поліцію.



На Саліхова завели справу за статтею 134 КК («Статеві зносини з особою, яка не досягла 16 років»), його помістили в СІЗО. Мати дівчинки запідозрили у невиконанні батьківських обов’язків (стаття 156 КК) і відправили під домашній арешт. Батько «якимось дивом уникнув відповідальності, відзначає видання.