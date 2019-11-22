ЗМІ оголосили зміст обвинувальних висновків проти Нетаніягу





Увечері 21 листопада близько 18:30) державний медіа-портал КАН оголосив зміст обвинувальних висновків проти Біньяміна Нетаніягу, які офіційно має оприлюднити юридичний радник уряду в 19:30.



Журналісти «КАН-Бет» з посиланням на інформацію, отриману з міністерства юстиції, повідомляють про те, що в рамках справи 4000 («справа телефонної компанії Безек») Нетаніягу буде звинувачений в отриманні хабара.



За даними ЗМІ, у «справі 1000 (отримання сім’єю Нетаніягу незаконних подарунків від бізнесменів) і «справі 2000» (змова Нетаніягу з власником медіа-холдинаг «Едіот Ахронот» Арноном-Ноні Мозесом) главі уряду будуть пред’явлені звинувачення в шахрайстві і зловживанні суспільною довірою.



https://cursorinfo.co.il/all-news/smi-oglasili-soderzhanie-obvinitelnyh-zaklyuchenij-protiv-netaniyagu/