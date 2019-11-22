Теорія почуттів

Людство стрімко гуманизируется. То тут, То там забороняють використовувати в цирку тварин. Американська організація, що називається Nonhuman Rights Project — тобто, проект про права не людей, — ось вже багато років займається питанням наділення тварин цивільними правами. А в Італії взагалі зробили на цьому напрямку рішучий крок і збираються розглянути законопроект про підвищення, увагу, статусу домашніх тварин. Згідно з положеннями законопроекту, тварини більше не будуть об’єктом власності, а стануть навпаки, цитую: «істотами, що мають почуття».

Наслідки цього підвищення статусу очікуються досить масштабні.

По-перше, господарі домашніх тварин будуть зобов’язані забезпечувати їм гідне життя по потребам. А питання про те, з ким буде проживати тварина після розлучення господарів, буде вирішуватися судом. З урахуванням інтересів тваринного, а не його вартості.

По-друге, істоти, що володіють почуттями, отримають право відвідувати громадські заклади на тих же правах, що й інші члени сім’ї. Тобто, з собакою можна буде тепер ходити в церкву.

А у випадку якщо з господарями, не дай бог, щось трапиться, то за вихованцем повинні будуть доглядати родичі. Якщо ж тварина перебувала на службі, скажімо, в поліції, то вона буде отримувати до кінця життя пенсію.

На деякі питання поки не отвечено. Ось, скажімо, пенсія — це що? Грошима або собачої їжею? Не прояснено і животрепетне питання з аліментами.

І, звичайно, самого серйозного осмислення потребує питання домашнього насильства. Наприклад, якщо сусіди бачать, що господарі залишили вдома, наприклад, кішку — вони зобов’язані повідомляти про це в поліцію і соціальні служби? А можна тримати сторожову собаку на прив’язі? А можна взагалі, щоб собака жила на вулиці в будці?

Загалом, з кожним наступним кроком на шляху гуманізації питань стає все більше і більше. Адже досі не вирішені куди як більш фундаментальні питання, залишені на шляху гуманізації позаду.

І головний з них — це у яких з істот почуття є, а в яких цих почуттів немає? Тому що якщо у службового собаки буде пенсія — то і у лабораторного щура повинна бути пенсія. Якщо у церкву можна з кішкою — то, значить, і з конем в церкву повинна бути можна.

Не кажучи вже про те, що тепер італійської кухні доведеться обходитися без м’яса.

Ну або переконливо обгрунтувати, чому у свиней, корів і баранів немає почуттів.