Треба купити костюм і метелика, як у Бонда

Бо як тільки що Держдума в третьому читанні прийняла закон про іноземних агентів. Дивне відчуття, коли закон конкретно проти тебе. Публікуюсь в західних ЗМІ, публікуюся в ЗМІ-иноагенте, отримую гроші з-за кордону.

Причому якісь побутові проблеми, блокування рахунків, реєстрація юрособи, штрафи, суди — це добре, це ми всі вже так чи інакше проходили. І взагалі я на профілактичному обліку в поліції вже три роки як.

Але ось що я передчуваю, так це цькування, причому не від ідейних охоронців, а від самих звичайних людей, які не з тієї ноги встали і дуже хочуть на когось відірватися за підгорілу яєчню і похеренную життя. І без того в приват повно повідомлень «здохни, тварь» і «вали з Росії, західна повія». Нещодавно ось з вигляду досить пристойна тітонько 65+, дружина цілого члена Літературної академії, написала мені щось про «лизання карамелі, розмазаний тонким шаром за західними кредитними картками». І смішно, і ніяково якось за таких, як вона, і одночасно несмішно — це у тетечки і анонімних дописувачів немає влади наді мною, ні арматури в руці. А якщо буде…

Незрозуміло поки, як це все буде працювати, але якщо по мою душу прийдуть, то особисто я жодних маркувань «иноагент» собі вішати не збираюся.