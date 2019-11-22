«Домовлятися з маніяком»: Соколова розгромила ідею світу з Путіним

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що вважає безглуздими спроби домовитися про мир з Російською Федерацією.

За її словами, це рівносильно переговорів з убивцею і маніяком. Яскраву паралель вона провела під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube-каналі.

«З «російськими» домовлятися категорично не вийде, тому що вони найбільші брехуни цього століття. Це факт. А з приводу результативності «нормандського формату» – друзі, ну як можна домовитися з маніяком, який зараз гвалтує і вбиває, але при цьому до тебе приходить на зустріч і каже: «Ну шо, шо вирішуємо?». Ось як можна з ним домовлятися?! Маніяк, який не зійшов зі шляху вбивства і насильства, не може мати приводів для якихось компромісів з ним», – впевнена телеведуча.

Соколова зазначила, що Україні доводиться протистояти дуже сильному супернику, який істотно перевершує її і за кількістю війська, і за фінансовим можливостям. Однак це не означає, що шансів перемогти його немає.

«Ми повинні знайти цей шлях і мінімізувати спілкування з Путіним у зазначених форматах. Знайти інший формат, в якому буде надаватися дипломатичний тиск і в якому б ми змогли хоча б на рівні захисту кордонів повністю оточити нашими силами всі 400 км на кордоні з Росією. Іншого шляху немає, поки Путін живий. Його не може бути», – наголосила журналістка.