Генерал податкової міліції Геннадій Лісовий намагається закрити справи щодо Оксани Мороз-Хант, яка завдала збитків державі на десятки мільйонів

Генерал-майор податкової міліціі Геннадій Лісовий не на жарт переймається долею відомої бізнес-вумен Оксани Мороз-Хант, власниці елітного бутіка Sanahunt.

Саме Лісовий сприяє ухиленню від відповідальності злочинної групи до якої входити Мороз-Хант.

“Генерал-майор податкової міліції Лісовий Генадій Олексійович сьогодні намагається вирішити питання по Оксані Мороз-Хант, яка є власником ВІП-бутіка з продажу брендового одягу Sanahant.

Її у складі злочинного угрупування звинувачують у несплаті податків. Вона імпортує в Україну брендовий одяг під поглядом секенд хенд. Збитки — десятки мільйонів гривень”, — резюмує джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що раніше Оксана Мороз-Хант вже неодноразово була в центрі уваги правоохоронних органів, їй інкримінували ухилення від сплати податків, контрабанду та незаконне вивезення з України валютних коштів.

Автор: Юрій Макуха