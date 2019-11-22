«Зеленський допоможе»: фанат Путіна Полунін задумав повернутися в Україну

Скандальний український артист балету Сергій Полунін, який підтримує Володимира Путіна, має намір повернутися в Україну.

Про своє бажання знову опинитися на батьківщині танцівник розповів у коментарі «Крим.Реалії».

Так, Полунін сподівається на допомогу українського президента Володимира Зеленського.

«Не звертався ні до кого. Але сподіваюся, що найближчим налагодження відносин між Росією і Україною. Енергетично я відчуваю, що Зеленський – хороша людина, у нього хороша енергетика, тому, не знаю, може, допоможе мені повернутись. Може, налагодиться як-то ситуація», — говорить Полунін.