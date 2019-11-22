Руслана Писанка йде у творчу відпустку

Українська актриса кіно і театру Руслана Писанка шокувала своїх шанувальників. Зірка вирішила в 2020 році взяти творчу відпустку, після чого повернеться до гастрольним буднях.

За словами 54-річної Руслани Писанки, їй потрібна пауза, щоб впорядкувати думки і з новими силами повернутися до акторської кар’єри.

«Хочу відкрити таємницю! Я хочу піти у творчу відпустку в квітні-травні 2020 року. Я розумію, що дуже багато завдань, багато моїх витрат. Я не хочу робити помилки, в тому числі й творчі. Творчість – це коли ти вільний. А коли у тебе багато завдань в голові, ти вже не можеш, всі файли в голові заповнені. Потрібно зробити перезавантаження свого «комп’ютера» і очистити все, що заважає творчості», – поділилася Руслана Писанка.

Крім цього, актриса зізналася, що буде робити під час своєї творчої відпустки. Руслана Писанка розповіла журналістам, що планує влаштувати відпочинок з чоловіком Ігорем Ісаковим. Знаменитість мріє відправитися на море і провести там кілька тижнів.

Хочу вирушити до океану, сісти і мріяти. І ні про що не думати! Ні про гастролі, ні про гроші або проблеми. Просто помедитувати,– зізналася Руслана Писанка.