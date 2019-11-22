DZIDZIO прикрасив обкладинку журналу

Популярний співак DZIDZIO, який 20 листопада святкує день народження, в образі головного героя з серіалу «Відморожений» прикрасив обкладинку тижневика «Теленеделя».

В інтерв’ю DZIDZIO поділився теплими спогадами про своє дитинство в 90-х, проводячи паралелі зі своєю роллю в серіалі. Хоча для багатьох тоді були непрості часи, але артист згадує їх з романтизмом. У новій комедії Михайло зіграв головного героя, який «заморозився» в кріокамері 23 роки тому, а «прокинувся» вже в сучасному часі.

«Мені тоді було не так багато років, але я запам’ятав 90-ті як час, коли нічого не було, все треба було купувати на базарі, всі їздили в Польщу за товаром. А ще згадую плакати з відомими музикантами, артистами і просто красивими дівчатами, джинси-варенки, великі светри з візерунками, польські телеканали, на яких показували зовсім інакше кіно і мультфільми, ніж були у нас», — розповів Михайло.

Розповідаючи про зйомки серіалу, артист зазначив, що найбільше запам’ятав сцену з «розмороженням» свого героя.

«Один з найцікавіших моментів зі зйомок — як родичі знаходять Мішу у підвалі будинку в такий собі кріокамері. Звичайно, постановники придумали її самі, і я там лежав весь покритий льодом. Було дійсно холодно і сиро, тому що ми знімали цю сцену в цьому підвалі. Добре, що це було влітку. Взимку такі епізоди далися б складніше», — коментує DZIDZIO.

Зазначимо, що прем’єра комедійного серіалу “Відморожений” на телеканалі “1+1” відбудеться вже в цьому році.