На Дніпропетровщині врятували двох дітей під час пожежі у гуртожитку

У п’ятницю о 01:22 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на вулиці Героїв України міста Покров Дніпропетровської області. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

За вказаною адресою негайно направлено чергові відділення 44-ої державної пожежно-рятувальної частини та 2-го державного пожежно-рятувального посту Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю рятувальників до місця виклику встановлено, що пожежа виникла у двокімнатній квартирі на 3-му поверсі п’ятиповерхового гуртожитку. По сходовій клітині співробітники ДСНС вивели на свіже повітря 4 особи, з них 2 дітей, яких було оглянуто працівниками швидкої медичної допомоги.

До центральної міської лікарні міста госпіталізовані з попередніми діагнозами “отруєння продуктами горіння” двоє дітей 2012 та 2017 року народження та жінка 1980 року народження, з “опіками тіла” – чоловік 1975 року народження.

Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 15 кв. метри.

О 01:50 пожежу локалізовано та о 02:02 ліквідовано.

До ліквідації пожежі залучено 6 людей особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.