Мрії про модернізацію кому втілювати в життя

Головну проблему економіки Росії не вирішити ні монетарними, ні економічними методами. Тому що головна проблема Росії — це найжорстокіший дефіцит кваліфікованих кадрів, який заповнити нізвідки.

Більш того, кваліфіковані кадри з Росії їдуть, після «крымнаша» Росію покинули 500 тисяч експатів: американців, європейців і австралійців. З 2012 постійно зростає еміграція з Росії вчених, інженерів, програмістів, підприємців.

Стан освіти в Росії така, що навчити достатню кількість інженерів воно не здатне. Причому майбутнього інженера або вченого починають «вбивати» ще в школі потворним рівнем освіти.

Найсильніший удар по бажанню працювати в Росії завдала девальвація рубля, яка вже в 2,5 рази скоротила зарплати в Росії. Програміст, який отримує 70 тис. рублів, зараз заробляє близько $1000 — рівень американської злиднів, а виїхавши до США/ЄС, він може розраховувати на $3000-$5000.

Це призводить до того, що всі розумні конкурентоспроможні на світовому рівні кваліфіковані кадри з Росії будуть їхати, а тямущих іноземців на наші злиденні зарплати буде не заманити. Так що про будь-які мрії про модернізацію, відродження можна сміливо забути. Втілювати їх у життя банально нема кому. Ні за лібералів, ні за комуністів, ні при фашистах.

Мрії наших лівих про індустріалізації «сталінськими методами» з цієї ж причини є чистою «маніловщиною». Поставити «офісний планктон» до верстатів під загрозою смерті вони, звичайно, можуть, але створити кваліфіковані кадри (навіть робітники, не кажучи вже про інженерні) з них не вийде. Вчити нікому.