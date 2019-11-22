«Идеальная»: Супруга Монатика опубликовала фото в купальнике

Супруга популярного украинского певца Дмитрия Монатика – Ирина Демичева решила порадовать своих поклонников новой публикацией, сообщает WomanEL.

Так, на своей официальной странице в Instagram знаменитость опубликовала фото, на котором позирует в ретро-купальнике с завышенными трусиками. Пляжный образ Ирины дополняют круглые серьги и солнцезащитные очки. Кадр был сделан на живописном побережье Атлантического океана.

Фото: Instagram Ирины Монатик

«Майями, до скорых встреч», − лаконично подписала снимок супруга артиста (здесь и далее орография и пунктуация авторская – прим. ред.).

С момента публикации фото собрало более 3 тыс. отметок «нравится» и неисчислимое количество приятных комментариев: «Вау! Вы очень красивая», «Афродита», «Неземная».

К слову, на днях Ирина переименовала свой микроблог. Теперь она не Ирина Демичева, а Ирина Монатик.