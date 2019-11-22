Новий смотрящий Сергій Кучер: у Зеленського з’явився свій Микитась

Сьогодні Рада директорів державного Укрбуду затвердив на посаду президента Сергія Кучера.

Хто такий Шевчук? Партнер екс-депутата Микитася (Чернігів, 206 округ, сітки — пам’ятаєте?) за різними проектами, керівник ДАБІ часів Януковича з кримінальними справами по вертолітному майданчику Януковича, багаторічний партнер по бізнесу і роботи в ДАБІ старшого сина Рибака. Автор всіх самих жирних схем Бюро. Саме йому належить патент відомої всім забудовникам України схеми «5 доларів за квадратний метр», а простими словами — забезпечення квитками забудовників, що призводить до завищення ціни на квартири. Це те, з чим так активно намагається боротися Зеленський.

Простими словами Кучер це фактично реінкарнація порошенківському Микитася в будівельній галузі, який формально не може займатися бізнесом через кримінальних справ.

Що таке Укрбуд? Це ширма. Кучер і Микитась будуть намагатися передати всі активи і контракти по колишньому приватному бізнесу Микитася, розосереджений в руках різних груп впливу, на баланс державної компанії. А ми з вами за це будемо платити.

До речі, кому цікаво, всі активи УБ зараз знаходяться під контролем трьох груп:

1. Якусевич Сергій Григорович, 1-ий заступник Микитася (вплив Микитася та Кучера)

2. В’ячеслав мармиш, колишній головний юрист Укрбуду (вплив Кучера і Микитася)

3. Федотенков Дмитро Валерійович ( відомий Київський ресторатор )

У реальному житті це 25 недобудов і 14 тис вкладників, які вклали гроші в проблемне житло.

Цікаво, що Кучера на засідання Ради нацбезпеки по темі Укрбуду за руку привів заступник голови Офісу президента пан Трофімов — як наглядача від ОП. Засідання проходили в закритому режимі, і всього їх за останній час відбулося п’ять — тема важлива, небезпечна. Як би до Еліти-Центр-2 не дійшло.

14 тис скривджених вкладників самі знаєте, куди підуть, коли не отримають ні грошей, ні житла. А гроші Микитась вже давно вивів. За що заїхав нещодавно у в’язницю, але виїхав під заставу і “договірняк” з новим Антикорупційним судом.

Дуже потужни реформи.

Світлана Крюкова